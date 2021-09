“Cuando pienso en mi expareja me lleno de ira por todo lo que me dijo y esto me satura. Desde que terminé no le hablo nadie y me molesta más ver como él anda tranquilo por la vida, paseando, viajando, conociendo gente y yo aquí todavía sufriendo por lo que me dijo. Ya ha pasado más de un año, veo sus redes, le escribo, le hago reclamos y lo que él me escribe es: ‘Ponga todo en manos de Dios’”.

1. Una ruptura nos pone frente a una realidad objetiva, es decir, la relación se terminó. Las razones por las cuales se terminó quizá son múltiples e infinitas, pero para que haya relación debe haber un proyecto de dos. ¿Usted tiene o no una relación?

2. Al terminar una relación se cierra un ciclo, se asume la realidad, se toman las distancias correspondientes, pero fundamentalmente cada persona debe enfocarse en la reconstrucción de su proyecto de vida y hacer un replanteamiento en su historia. Todo esto a partir del aprendizaje vivido, con el objetivo de abrirse a nuevas experiencias y crear las condiciones para una vida de crecimiento y desarrollo personal a partir de todo lo que hemos vivido.

3. En su caso, le recomiendo buscar ayuda terapéutica lo más pronto posible, pues ha pasado un año y usted sigue pendiente de las redes de su expareja, haciéndole reclamos, le sigue escribiendo. También me llama la atención que él le siga contestando y que usted se justifique en el hecho de que no puede olvidar lo que le dijo. Ahora, ¿cómo olvidar si pareciera que usted ha decidido seguir pendiente de cada paso y acción de su expareja? Esto no le hace bien, pero usted lo está eligiendo y desde esta óptica avanzar se vuelve muy complejo. Es importante que usted busque ayuda.

4. Cuando se termina una relación, enfocarse en el resentimiento, en el enojo y transformar la ruptura en una historia de sufrimiento, perpetuando contactos que no nos hacen crecer, simplemente nos estanca en una realidad que ya no es. Si juntos no estaban bien, no haga de la ruptura un episodio más complejo. Tome la decisión de cerrar este ciclo, busque ayuda, resuelva y asuma su historia de vida.