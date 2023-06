¿Cuándo regresa Natalia Monge a De boca en boca?

Natalia Monge vuelve el lunes a De boca en boca. Facebook

Natalia Monge lleva algunas semanas sin aparecer en canal 7 debido a que el lunes 22 de mayo se sometió a una cirugía estética en el abdomen.

La imitadora y presentadora de De boca en boca entró al quirófano con el objetivo de corregir algunas irregularidades que le dejaron sus dos embarazos y que le estaban generando muchos dolores de espalda y de cintura.

Por ello, la talentosa Naty se ausentó de su trabajo en el programa farandulero de Teletica y de toda aquella actividad pública para recuperarse bien en casa al lado de su esposito Alonso Mata y sus hijos Joaquín y Amanda.

Sin embargo, los días de descanso para Naty ya finalizaron, luego de que este viernes el médico que la operó le levantara la incapacidad y le permitiera volver al trabajo y también a manejar.

Natalia regresará a De boca en boca el próximo lunes 12 de junio, según ella misma anunció en redes sociales este viernes.

Dijo que su recuperación avanza puras tejas y que por eso ya puede volver a retomar algunas actividades de su vida diaria; eso sí, no todas, porque todavía no le dan el alta médica.

“Se me acaba la buena vida. Vean, aquí ando con chofer. ¿Cuál Óscar Arias? No, no; Natalia Monge con chofer. Don Jose es quien me ha ayudado estos días a manejar, pero ¿adivinen qué? Ya me levantaron la prohibición así es que ni modo, me quedo sin el privilegio de don Jose ,que me ha manejado y me ha chineado así como los grandes, no me maneja el carácter, eso nadie, pero estoy muy feliz porque, no es que esté de alta, no porque mi proceso apenas empieza, pero ya puedo volver a trabajar el lunes”, dijo Naty en Instagram.

Natalia Monge recibió esta semana en su casa a sus compañeros Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann. (Instagram)

Esta semana, ella recibió en su casa la visita de sus compañeros de De boca en boca Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann, quienes hicieron reír muchísimo a Naty, a pesar de que ella tenía restricciones médicas para eso.

Nos alegramos por Naty quien avanza bien rapidito en su proceso de recuperación y de estar al 100 por ciento.