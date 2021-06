“He salido con varias personas, pero no logro conectar con ninguna. Me siento bien con mi soledad y no creo que esté a la defensiva, como dicen mis amigas, pero el punto es que disfruto mucho lo que estoy haciendo ahora. Cuando empiezo a sentir que tengo que reportarme, que me preguntan: ¿Para dónde vas?, ¿con quién va?, ¿a qué hora llega?, no puedo con eso. Y no digo que esté mal, lo que pasa es que no he encontrado a esa persona con la que yo me sienta cómoda y que, además, respete mi estilo de vida. Sé que cuando tenga pareja algunas cosas cambiarán, pero cuando siento que me controlan, no puedo”.