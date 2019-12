“Soy una persona de ideas fijas y cuando tengo algún problema con mi novio, me cuesta mucho ceder, los pleitos se hacen muy grandes. Lo he terminado ya varias veces y siempre vuelve, yo sé que me quiere, pero dice que está muy cansado y me pregunto por qué él no puede nada más escucharme, quedarse callado y esperar a que se me pase. Recientemente terminamos y ahora me dice que no quiere volver y no entiendo qué le pasa”.