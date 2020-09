“Tengo una fuerte necesidad de llamar a mi ex. Cuando terminamos ella me dijo que necesitaba estar sola, que no se sentía bien y que el problema no era conmigo sino con ella misma. No me dio ninguna oportunidad y ahora está saliendo con alguien y no ha pasado ni un mes. Mi excuñada me dijo que la dejara en paz, porque prácticamente estaba viviendo con el novio. Esto me ha generado mucho ruido y merezco una explicación”.