Cuánto cuesta el anillo de compromiso con el que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso por medio de sus redes sociales. (Instagram/La Nación)

Llegó el momento más esperado para los fanáticos de Taylor Swift: a poco más de dos años del inicio de su noviazgo con Travis Kelce, la cantante y el jugador de fútbol americano darán el “sí, acepto” tras comprometerse.

La noticia fue comunicada a través de Instagram por la misma pareja, lo cual generó un revuelo en redes sociales, sobre todo por las imágenes románticas, donde el anillo de compromiso se convirtió en el protagonista.

A raíz de esto, muchos se preguntaron cuál es el valor de la joya que la intérprete de “Anti-Hero” lució en el dedo anular de su mano izquierda.

Se trata de una pieza con un gran diamante de corte ovalado en el centro, rodeado de piedras pequeñas. Pese a que no hay una cifra oficial confirmada, los expertos en joyería estiman que podría costar entre 300.000 y 500.000 dólares (entre 151 y 251 millones de colones).

Este es el costoso anillo que Taylor Swift lucirá en su mano a partir de ahora tras comprometerse con Travis Kelce. (Instagram/La Nación)

En ese sentido, es importante aclarar que el precio exacto depende de factores como el peso en quilates, el color y la pureza del diamante, así como el diseño personalizado. Sin embargo, lo que sí sabe es que Kelce colaboró con la diseñadora de joyas Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewerly, para crear la pieza.

Aunque este anillo marca una nueva etapa en su romance, no es la primera vez que el deportista tiene gestos románticos con Taylor.

En 2023, cuando comenzaron a salir, él le regaló una pulsera con un corazón rojo y las iniciales “TNT”, que simbolizan la unión de sus nombres: Taylor y Travis.

La cantante y el deportistas tienen varios años de relación. (Instagram/AFP)

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, fue la descripción en el posteo con el que eligieron dar la buena nueva. El momento fue musicalizado por “So High School”, la canción que la cantante le dedicó a su pareja. Además de mostrar el anillo, también revelaron cómo fue la romántica propuesta.

