“Estoy enamorada de alguien que no puede estar conmigo y no sé por qué. Ya son cuatro años de esperar a una persona que dice amarme, pero que no puede estar conmigo. Yo lo he integrado en todo en mi vida y cuatro años después no conozco a su familia, ni a sus amigos. Cada vez que le pregunto por qué no podemos estar juntos me dice que es complicado y solo nos vemos porque él quiere y siempre es para tener sexo, por lo que me cansé de esto. Me cuesta renunciar a él, porque cuando me alejo no me suelta y se convierte en un hombre romántico”.