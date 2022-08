Cuatro bellezas costarricenses calentaron Instagram con sus fotos

Cuatro de las mujeres más lindas del país le subieron la temperatura a Instagram, gracias a las fotos que publicaron este viernes en sus cuentas de esta red social.

La exmiss Costa Rica Johanna Solano subió una foto en la que se ve disfrutando de la playa y deja ver su hermosa figura.

“Luego me pregunto por qué estoy tan cansada. Jaja. Luego de ver las fotos me di cuenta de que Franquito absorbe el 2% de energía que me queda después de la bici.” comentó, la guapa que se llevó a su perrito a nadar.

Johanna Solano siempre roba suspiros. Instagram

Otra que dejó a sus seguidores con el pulso acelerado fue Keyla Sánchez.

“Por finnnnnn viernes, viernes, viernes”, comentó la presentadora de Calle 7.

Keyla Sánchez siempre ha destacado por su linda figura. Instagram

Gaby Jiménez no se quedó corta y también compartió una foto en la que se ve en la playa y comenta que le gustaría estar ahí en este momento.

“Los viernes solo pienso… que rico los que están en la playa jeje que disfruten! Yo quiero playitaaaaa hace meses… 🏝🌊☀️⛱👙besos, lindo viernes y feliz fin de semana para todos”, publicó la comunicadora.

Gabriela Jiménez confesó que desea estar en la playa. Instagram

La lista la completamos con la espectacular modelo y cantante ramonense Melissa Mora, quien está breteando en México y aprovechó un momento para mostrar sus curvas.

“Tomando sol 🌞 #puravida #tica #mexico🇲🇽”