Cuidado con decir: “Todo es una desgracia en mi vida”

Debemos aprender a separar las diferentes situaciones de nuestra vida. (Shutterstock)

“Todo es una desgracia en mi vida”

1. En algunas oportunidades hemos escuchado o incluso hemos utilizado esta expresión: “Todo es una desgracia”, dándole a la vida un matiz muy obscuro, un tinte muy difícil, y desde ahí podemos llegar a creer que en nuestra vida todo está funcionando mal. ¡Cuidado con esto!

2. En ocasiones tenemos un problema, en un área de nuestra vida, que nos pone en una mentalidad negativa, por tanto, tenemos una visión de conflicto, dolor, angustia, incertidumbre que nos hace pensar que todo está mal. Pero, si nos detenemos un momento, quizá podamos precisar que tenemos un problema laboral no un tema general en nuestra vida, o quizá tenemos un problema en nuestra vida afectiva, pero esto no significa que en otras dimensiones estemos mal, es decir podemos tener una situación de pareja, pero no con nuestros hijos o con el resto de la familia.

3. Hay momentos en los que a partir de una situación, podemos tener una sensación de desorganización general, ver la vida de esta perspectiva, sólo va a incrementar nuestra angustia, tensión y nos puede afectar en nuestra forma de ver las cosas, por tanto, se nos hace más difícil encontrar soluciones.

4. Es muy importante precisar qué nos pasa, qué está sucediendo, cómo nos afecta y frente a todo esto qué alternativas de solución tenemos, y permitirnos dar darnos cuenta de que hay un área de la vida que no está funcionando al 100%, pero esto no significa que otras áreas de nuestra vida estén mal. Aprender a racionalizar las cosas nos da una oportunidad de crecimiento, porque siempre será más simple observar una parte, que creer que hay un todo excesivamente difícil de manejar.

5. Asumir una visión hacia la búsqueda de soluciones nos tiene que llevar a tener una visión balanceada respecto a lo que funciona y lo que no funciona, lo que está bien, y lo que no está bien. En nuestra vida generalizar solo nubla nuestra conciencia y hace nuestra vida más compleja.