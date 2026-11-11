¿Culpable o absuelto? Esto definió juez en juicio de Diego Bravo

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diego Bravo fue absuelto de los 15 delitos de difamación que enfrentaba en el caso relacionado con Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. Además, no tendrá que pagarles.

La resolución favoreció a Bravo en los dos aspectos del proceso: las acusaciones por difamación y la pretensión de recibir un pago.

El caso involucraba 15 delitos de difamación

El proceso tenía como punto central las acusaciones de difamación contra Bravo, con Hoffmann y Ulate como las otras partes involucradas.

El resultado anunciado fue una absolución por los 15 delitos, por lo que no se dictó una condena contra él por esas acusaciones.

Tampoco tendrá que pagarles

La decisión también alcanzó la parte económica del caso. Bravo quedó sin obligación de pagarles a Hoffmann y Ulate como resultado de esta resolución.

Por el momento, la información disponible no detalla los argumentos del tribunal ni establece si la sentencia está en firme o puede ser recurrida.

Bravo aseguró a La Teja que se siente tranquilo y en paz y que solo quiere descansar.