¿Cumplirá Keyla Sánchez su amenza a los hombres casados que le escriben al privado?

Keyla Sánchez, presentadora de Teletica, asegura que recibe casi a diario mensajes pasados de hombres comprometidos.

Keyla Sánchez puso a temblar a muchos de sus seguidores varones al anunciar que los “quemaría”, al ver que recibe muchos mensajes de hombres comprometidos.

Esto lo anunció el domingo anterior al compartir un meme y poner que si ganaba la Selección de Colombia la Copa América publicaría los nombres de los hombres que tienen mujer y le escriben.

Para suerte de esos mal portados, la final la ganó Argentina y la presentadora de Calle 7 La Revista no hizo nada al respecto.

Sin embargo, este martes habló de dicho tema luego de que varios seguidores le escribieran al respecto.

¿Quemará Keyla Sánchez a los hombres casados que le escriben?

Keyla mencionó que sí es muy común que le escriban personas que tiene pareja y que en algunas ocasiones hasta le escriben al privado mensajes pasados de tono.

“Vamos a ver si lo hacemos con otro partido, con otra dinámica, la que quiere sapearlos (risas). No, no, pero sí me dio mucha risa porque muchos pusieron: ‘¡ey, se salvaron!’, ‘¡ey, no los cantaron!’, ‘qué dicha no me cantaron’, así en mensajes, pero bueno. Obviamente, no ganó Colombia, entonces por ende no lo voy a hacer”, mencionó.

En otra historia explicó que recibir piropos, halagos y mensajitos bonitos “siempre es lindo”, pero que en “muchos, demasiados” de los mensajes que le mandan de manera privada le faltan el respeto y que siempre se fija quién es el hombre que se lo manda y descubre que la mayoría tienen pareja.

Keyla Sánchez comprometió a sus seguidores. Captura

Además, confesó que ella es de las que responde mensajes, antes de bloquear al seguidor.

“Si es un mensaje muy pasado, muy falta de respeto, sí le contesto a la persona el mensaje, le pongo uno o que dos parrafitos de la forma más respetuosa, por supuesto, como siempre, porque para decir las verdades no hay que decir malas palabras, ni malacrianza y, por último, lo bloqueo”, dejó muy en claro.

Ya vieron, esta vez no los sapeó, pero según dijo, más adelante en otra ocasión sí los quemará.