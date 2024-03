Dani Maro hizo una canción sobre el secuestro y la muerte del hijo de un expresidente del Saprissa

Dani Maro, quien participó en el programa Nace una Estrella, es compositor y se ha dedicado a escribir canciones de historias que le mandan a Instagram. (Lilly Arce Robles.)

El cantante Dani Maro se ha dedicado en las últimas semanas a componer canciones basadas en historias que le mandan sus mismos seguidores de redes sociales y, recientemente, creó una cuya inspiración salió del secuestro y muerte del hijo de un expresidente de Saprissa.

Hace unos días le escribió el abogado Christian Garnier, hijo del expresidente morado Fabio Garnier (de 1988 y 1993) para contarle la ruda historia de la muerte de su hermano Fabio, ocurrida el 17 de enero del 2002.

Tian, como le dicen sus amigos y familiares, le contó que hace 22 años asesinaron a su hermano, quien era “un tipo tranquilo, de superbuen carácter, buen amigo” y que lo más doloroso fue darse cuenta después que los responsables eran conocidos de la familia.

Dani Maro creó esta canción en honor a Fabio Garnier

A raíz de eso, su padre murió un mes después de que encontraran el cuerpo de Chofas, como le decían a su hermano mayor, por eso quería que le escribiera una canción en su honor.

“Usted me hace esa canción y se lo juro que cierro un círculo que no he podido cerrar, que es una canción o un libro y no he aterrizado en eso aún. Dios sabe a quién pone en el camino”, le escribió Garnier al exparticipante de Nace una estrella.

Fabio Garnier, hijo, murió luego de ser secuestrado y asesinado por sus vecinos en el 2002.

De esos mensajes Dani Maro agarró algunas palabras claves y fue así como creo la canción “En memoria de Fabio Garnier”, la cual ha impactado a muchos de sus seguidores por su letra.

Hasta el defensor morado Kendall Waston le comentó que estaba “¡Ufff!”, dando a entender que está buena, y además le puso una carita llorando.