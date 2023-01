Dani Maro tendrá un acompañante muy especial en su debut en PicNic

Dani Maro y su hijo Samu son inseparables. Instagram.

El cantante nacional Dani Maro cuenta las horas para recibir uno de los premios que le tiene la vida por el sacrificio y esfuerzo que ha hecho durante su carrera musical.

El artista urbano será uno de los debutantes en el PicNic 2023, donde se presentará el próximo sábado. Allí, probablemente, estará acompañado de un invitado muy especial: su hijo Samuel.

Festival PicNic tendrá acceso para discapacitados

“Estuvo en el de Daddy Yankee conmigo y está sorprendido, me pregunta que si va a cantar él. Yo creo que él también va por ahí, le gusta mucho cantar, lo hace bien, yo no le impongo nada, sino que él solito se va metiendo y sabe que esto que viene es grande, al rato y sea yo el que le haga los coros”, afirmó.

Dani ve esta oportunidad como una señal de la vida, pues estuvo un tiempo alejado de la música, enfocado en llevarle comida a su retoño, ya que en algún momento la pasó muy complicado.

Dani Maro ya ha abierto conciertos muy importantes como el de Daddy Yankee. (MAYELA LOPEZ)

“La vida se ha encargado de decirme que no ha sido rápido, pero que ha sido el camino correcto. Me siento muy feliz de que se me abran las puertas, de que me den oportunidades. El año pasado fue Daddy Yankee, ahora con PicNic, donde seré un artista más y no un telonero, eso es algo que me llena de gratitud, porque es la vida diciéndome que estoy haciendo las cosas bien, que ha valido la pena las lágrimas que he derramado, el sacrificio de dejar a mi hijo, toda la experiencia que tuve fuera del país y volver y ver a todo lo que ha crecido la música en el país, es increíble”, afirmó el artista que estuvo lejos del país por dos años.

El artista regresó en 2021 y considera que desde ese entonces la música nacional ha crecido muchísimo y eso nos beneficia a todos.

Sobre PicNic, comentó que le ilusiona presentarse y mostrar sus nuevos temas. También añora compartir con algún artista internacional que esté presente.

“Busco ser original, dar un show completo, con bailarines, voy a presentar mi proyecto nuevo, que se llama Once, entonces música nueva y esta es la forma más bonita de poder estrenarla ante tanta gente y en un festival de tanto renombre. Me gustaría ver a Eladio Carrión, porque las letras son algo que me importan mucho, más que todo lo demás y este artista habla de cosas muy reales, he visto cómo lo corean y es mi inspiración”, agregó.