Dani Maro viajó hasta Medellín para acercarse a Karol G y consiguió algo que no esperaba

Dani Maro, cantante nacional, está haciendo hasta lo imposible por captar la atención de Karol G. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Dani Maro sigue firme en su sueño de conocer a Karol G y, al parecer, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados esperando que la famosa colombiana escuche su música.

El artista se fue esta semana hasta Medellín, Colombia, con la ilusión de encontrar una oportunidad para acercarse a la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” o bien alguien cercano a ella para hacerle llegar su canción “Pura vida en CR”.

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Durante su visita, Dani ha aprovechado para compartir con algunas figuras conocidas de las redes sociales, entre ellas el creador de contenido colombiano Víctor Rivera, conocido como Vikingo, quien decidió ayudarlo con una nueva ocurrencia para llamar la atención de la cantante.

Ambos grabaron un video en el que el tico le hace una carta y lo que no se esperaba es que el material llegara a los ojos de alguien muy cercano a la artista como lo es su hermana Yéssica Giraldo Navarro (@Yegiraldo), quien es además la mánager de su carrera.

La hermana de Karol G, Yéssica Giraldo, ya vio el video de Dani Maro. (redes/Instagram)

La idea de escribirle una carta tiene un significado muy especial para el costarricense, pues contó que su mamá, antes de fallecer a causa del cáncer, le escribió una que él conserva con muchísimo cariño.

Por eso, quiso tener ese mismo gesto con la cantante colombiana y prepararle un detalle que fuera más allá de simplemente pedirle que escuchara su música.

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“Este viaje ha sido bien bonito, he conocido personas increíbles y me vean con quién andaba desayunando Vikingo, este loco se le ocurrió escribirle a la hermanita de Karol G. Hermano, usted es de las mejores personas que conozco, sin importar el resultado, no voy a olvidar nunca el detalle”, le escribió al colombiano.

Karol G dará dos conciertos en Costa Rica a finales de noviembre. (CNN en Español /CNN en Español)

Ahora, la gran incógnita es si la hermana de Karol le enseñará el video a la artista o si esa carta tan especial finalmente llegará a sus manos.

Lo cierto es que Dani Maro sigue moviendo cielo y tierra para cumplir su sueño y, después de haber llamado la atención con su primera petición pública, ahora busca una nueva oportunidad desde la tierra natal de la famosa cantante.