Dani Maro ya salió del hospital tras ser operado de emergencia y reveló qué lo puso tan mal

Dani Maro, cantante y exparticipante de Nace una estrella, compartió esta foto el pasado miércoles para contar que estaba mal de salud. (redes/Instagram)

El cantante Dani Maro ya está de regreso en su casa luego de pasar varios días internado en el hospital.

El exparticipante de Nace una estrella, de Teletica, solo había compartido en sus redes que estaba hospitalizado y que pronto estaría de regreso para hacer más música.

Su publicación causó asombro entre sus seguidores, pues en ese momento no dio detalles de qué era lo que tenía y ni por qué estaba con oxígeno y conectado a unas máquinas.

Este viernes el artista reapareció en sus redes para contar que ya le habían dado la salida y el por qué casi se va “pal’ otro patio”, como él mismo lo describió.

A Dani Maro lo tuvieron que operar de emergencia de la apéndice. (redes/Instagram)

“Barrita (como le dice a sus seguidores) casi me voy pa’l otro patio, barrita. Nada más agradecerles por los mensajes y contarles que ya me operaron, ya estoy aquí en mi casita, ya pasé en el hospi lo que tenía que pasar, llegué con infección en el apéndice y me he pegado un susto. Es que esa carajada es muy repentina y duele mucho y cuando se infecta eso es cosa seria”, dijo desde su cama.

Dani explicó que tuvieron que operarlo casi de emergencia porque se le estaba infeccionando todo por dentro y que el dolor fue muy rudo.

Además, contó que estuvo con mucho miedo porque previo a la operación uno de los doctores le contó que su papá había fallecido por una infección así hace como un mes.

“Se los cuento para que agradezcan mucho por su salud”, recalcó.

Dani Maro contó que lo operaron de emergencia

El artista urbano agradeció por los muchos mensajes que ha recibido y agregó que está muy feliz de no haberse ido “pal’ otro patio”.

Ahora le tocará comer puras sopitas de pollo, según dijo, mientras agarra fuerzas y se recupera de la cirugía.