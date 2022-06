Daniel Carvajal aclara si terminó con Kimberly Loaiza por infidelidad en Dancing

Daniel Carvajal y Kimberly Loaiza hacen una muy linda pareja, ¿será que vuelven?. Cortesía (Cortesía)

Daniel Carvajal y Kimberly Loaiza eran la pareja soñada. Él, un galán empunchado y, ella, una mujer completa, preparada, simpática y hermosísima.

Ambos se conocieron en Combate, finado programa de Repretel, empezaron a jalar y durante seis años fueron la envidia de muchos noviazgos medio tóxicos que sobran, tanto en el medio del espectáculo, como en la sociedad en general.

Sin embargo, todo cambió en el 2017, cuando los dos agarraron caminos separados y terminaron esa bonita relación.

Daniel y Kimberly jalaron durante seis años. Facebook.

[ Daniel Carvajal y su exnovia Kimberly Loaiza se encontraron y se armó un burumbúm ]

La ruptura coincidió con la participación del musculoso en Dancing with the stars y por eso muchos lo señalaron de infiel, pues asumieron que tuvo un amorío con su entonces compañera de baile, Yessenia Reyes.

A unos días del inicio de la sétima temporada del programa de meneos, en el que bailará Kim como una de las 10 estrellas, Daniel habló con La Teja y aclaró lo que pasó con su noviazgo y, de paso, reafirmó el gran cariño que le tiene a su expareja, con quien sostiene una amistad (jumm) y a quien apoyará cuando empiece a brillar en la pista.

-A pocos días del inicio de Dancing with the stars, ¿cómo cree que se sienten los participantes ahorita?

Definitivamente muchas ansias de que todo inicie, ellos hacen un proceso de inducción a lo que se van a enfrentar en cada gala. Ya con las parejas designadas están deseando que empiece, que arranque de una vez por todas.

Ahora bien, ellos no saben a ciencia cierta lo que se enfrentan porque pueden estar preparados, pero otra cosa es estar ahí en la pista. A mí me pasó tres veces, que llegaba y no me acordaba nada de lo que tenía que hacer, por suerte como que el cuerpo, después de estar ensayando tanto, lo hace de manera automática, como que el cerebro se conecta y sale, pero al principio no tenía ni idea qué hacer.

-¿Con quién va esta temporada?

Obviamente con Kim (Loaiza).

-¿Cómo está la relación con ella?

Excelente, eso no ha cambiado, nosotros tenemos años así. Yo tuve una relación de tres años y ella de cuatro años y siempre fuimos amigos. A la fecha estamos solteros y seguimos con la amistad, Kim está con sus proyectos, yo estoy con los míos, nada ha cambiado.

-Al escuchar eso lo primero que uno piensa es que si todo está tan bonito, ¿qué les impide darse otra oportunidad?

Yo creo que los procesos en los que cada uno está, no significa que por estar solteros tenemos que juntarnos. Los dos terminamos relaciones y nos estamos dando tiempo para cada uno, para ver qué se aprendió con las parejas que se tuvo, qué se puede mejorar, tanto en una relación como uno como persona. Yo pienso que todos necesitamos ese tiempo.

En mi caso, yo nunca he terminado una relación en malos términos, menos por infidelidades, pero sí porque los objetivos son diferentes.

Los sensuales bailes entre Daniel Carvajal y Yessenia Reyes generaron muchísimos rumores. Fotos: Jeffrey Zamora

-La gente quedó con la idea de que ustedes terminaron por temas de celos e infidelidades en Dancing, ¿qué fue lo que realmente pasó?

A mí me invitaron en algún momento a estar con Vanessa González en Tu cara me suena y eso me trajo la oportunidad de realizar Dancing, en ese momento Kim y yo tomamos la decisión de terminar, porque yo le iba a entregar al programa más tiempo del que le venía dando, incluso a mi trabajo y sinceramente no le estaba dando la prioridad que una relación merece, porque el trabajo me tenía absorbido y la carga de Dancing iba a ser más pesada.

Eso fue antes de Dancing y de que yo me diera cuenta quién era mi pareja, quisimos guardar la confidencialidad porque era un tema personal, incluso cuando el programa arrancó, ella fue a varias galas aunque no estábamos de novios, simplemente fue apoyo y eso fue lo que pasó.

La gente lo asocia con que Yessenia se involucró y nada de eso, yo soy muy transparente y siempre me ha gustado hablar las cosas de frente, tanto Kim y yo teníamos las cosas claras.

-¿Pero hubo alguna discusión por el tema Yessenia?

No, no, nunca, ya la relación se había terminado y no tenía que pasar nada por ese tema.

-¿Se daban cuenta de que la gente los relacionaba a usted y a Yess con un amorío?

Sí, desafortunadamente a ella la han relacionado con sus parejas de baile y no, ella es una gran profesional, que hace su trabajo y que proyecta en la pista diferentes emociones, eso es arte y la gente no entendía bien eso. Lo veían como una falta de respeto y de valores.

-¿Con Yessenia quedó bien?

Claro, ya con los años cada uno se metió en sus cosas, pero el respeto y cariño están.

-¿La va a apoyar también en esta temporada?

Sí, solo que también voy a apoyar a Lucía Jiménez, que es una gran amiga y cliente.

-Volviendo a lo de Kim, ¿le gustaría ser usted al que lleve en la gala de invitados?

Yo le diría que mejor lleve a la mamá, para que viva esa experiencia. Aunque no me molestaría que la producción me invite a bailar con Lucía.