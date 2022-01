Daniel Carvajal casi muere en México y ahora está hospitalizado en el país

Daniel Carvajal contó que no pudo disfrutar de sus vacaciones desde el primer día. Instagram

El exparticipante de “Combate” Daniel Carvajal pasó una de las peores vacaciones de su vida y por poco no cuenta el cuento.

El musculoso decidió pasar los primeros días del año en Cancún, México, junto a una amiga, pero desde que llegó, el domingo 2 de enero, se empezó a sentir mal.

El entrenador personal ya tiene seis días internado en el hospital México, pues tuvo que volar de emergencia al país, luego de que le descubrieran una bacteria en una amígdala, lo cual comprometía su vida.

Por medio de mensajes, porque todavía se le dificulta el hablar, Daniel nos contó que desde que llegó a Cancún se empezó a sentir un poco afectado de la garganta, pero creyó que se debía al clima del lugar.

Aún así visitó la discoteca Coco Bongo el lunes y al día siguiente se fueron a conocer la pirámide de Chichén Itzá. Aunque las molestias persistían.

Dani agradeció todas las atenciones y chineos del personal del hospital México donde ya tiene casi una semana internado. Instagram

Ese mismo martes por la noche se empezó a sentir todavía más mal, al grado que al día siguiente prefirió quedarse encerrado en la habitación.

“Me interné en el hospital de Cancún en la madrugada del jueves; sin embargo, ese jueves pedí alta exigida para que me dejaran regresar a Costa Rica, en viaje con dos escalas que los sufrí increíblemente, para venir a emergencias del hospital México. Me recibió una ambulancia en el aeropuerto y aquí me internaron de una”.

“La verdad es que si me quedaba en México las probabilidades (de seguir viviendo) posiblemente serían menores, fue una decisión de vida o muerte”, explicó.

Ni él ni los doctores que han visto su caso saben si la bacteria la contrajo por medio del aire o por medio de algún alimento que consumió.



— "Venia con dolor de cabeza profundo, de oídos, sudor y fiebre. Además, de dificultad para respirar", Daniel Carvajal

Todos estos días ha estado recibiendo antibióticos y penicilina así como, otros medicamentos para combatir la bacteria por la vía sanguínea.

“Estoy asombrado del profesionalismo y calidad humana del personal del hospital, de verdad que sí, demasiado bien se han portado, y no solo conmigo, es con todos”, recalcó.

Le cobraban un platal

Dani mencionó que enfermarse en el extranjero es una de sus experiencias más feas y más cuando llega la cuenta porque la atención médica es muy cara.

Primero fue a un hospital privado donde le estaban cobrando casi 10 mil dólares (más de 5 millones de colones) por darle atención, pero al ver el bolsillo no daba para tanto se fue para uno público donde también le tocó desembolsar su platica.

Pese a que los síntomas que sufrió son muy similares a los del covid-19 el herediano contó que él estaba seguro que no era este virus, sino algo más grave. Además, le hicieron una prueba y salió negativa.

Daniel participó en Dancing with the stars en el 2017. Fotos: Jeffrey Zamora

“Conozco mi cuerpo y la sensación de dolor de garganta y malestar en general ya las conocía. Ahora bien, cuando llegué a emergencias a la clínica privada todo indicaba que era covid porque ya estaba muy mal, dolor de cabeza, fiebre, dificultad para respirar, vías cerrándose y me sentía terrible, pero me revisaron y temieron que no era covid, sino una amigdalitis bacteriana que rápidamente se desarrolló”, señaló.

Carvajal agregó que ya le quedó de experiencia no volver a viajar sin seguro viajero y que, según le han dicho los médicos, deberá quedarse internado hasta la otra semana mientras eliminan la bacteria del todo.