Daniel Carvajal reaparece con nueva faceta en la que hasta el nombre le cambió

Daniel Carvajal dice sentirse muy maduro con sus negocios estables y que por eso pensó que era hora poner andar su otro sueño. (redes/Instagram)

Daniel Carvajal sumó una nueva carrera a su currículum solo que en su nueva faceta se cambió el nombre

y quiere ser conocido como Leinad.

El exparticipante de los programas Combate de Repretel y Dancing With the Stars, es administrador de empresas con énfasis en mercado, es entrenador personal con más de 20 años experiencia, tiene su propio gimnasio y actualmente está sacando la carrera de nutrición.

Este año decidió emprender un nuevo oficio que no tiene nada que ver con sus otras carreras, pero que lo hace igualmente feliz.

Dani ahora es dj y, según nos contó, no es por pasatiempo sino que va tan en serio con eso de mezclar música que ya firmó con una disquera para producir sus propios temas.

El musculoso dio una probadita de su nuevo talento en el pasado Transitarte donde armó la fiesta desde una de las tarimas principales.

Daniel Carvajal estuvo en el Transitarde como dj

- ¿De dónde sale ese gusto por mezclar música?

Nace de una pasión escondida de toda la vida. La verdad es que la música, así como la actividad física siempre han estado ligados a mí. Sin embargo, por motivos de la vida me enfoqué o me alineé más con el tema del deporte.

Aprendí a producir hace como 10 años, soy animador, maestro de ceremonias y entonces decía, ¿qué me falta?, es algo que le he tenido miedo porque me parece que es sumamente demandante y confirmo y ya ahora como estoy, como profesional establecido y, un poco más maduro, decidí darme la oportunidad de cumplir este sueño y de poder también de alguna manera inspirar a las personas.

- ¿Por qué Leinad, qué significa?

Leinad es Daniel escrito al revés, es como un alter ego, es mi esencia bajo otra faceta, quise desligar el nombre Daniel Carvajal como profesional en salud y figura conocida en su momento, pero no desligarme por completo, por eso mi nombre, pero al revés.

- ¿El equipo es suyo?

La consola me la compré, bueno, la mandé a pedir en agosto del año pasado, tengo llevando clases tres o cuatro meses.

Daniel Carvajal debutó como artista en el pasado Transitarte. (Cortesía Daniel Carvajal /Cortesía Daniel Carvajal)

- ¿Y con algún dj conocido?

Con el maestro Richard Salazar, que es un dj muy reconocido, él es mi alumno también en el gimnasio, entonces él me buscó y conversamos, hicimos un acuerdo, yo le ayudo a usted con su salud y usted me ayuda a mí a desarrollar estas habilidades, entonces fue como un acuerdo muy bonito y así lo hemos trabajado.

Todos los jueves nos reunimos, entonces es un trabajo muy consciente, muy dedicado y lo que más me siento orgulloso es que esto no es una improvisación sino que es algo en que he trabajado por mucho tiempo.

Daniel Carvajal se mandó a comprar una de las mezcladoras más cargas y aseguró que como la suya solo hay otra más en el país. (Cortesía Daniel Carvajal /Cortesía Daniel Carvajal)

- ¿Cómo se da la oportunidad de estar en el Transitarte?

Estoy con The Verde Records (sello discográfico), con el Dr. Leo. FBRK Studio, es el centro de operaciones del sello, que va a ser mi productora, voy a hacer temas musicales y mis composiciones con la productora, ellos tienen premios ACAM y todo. Entonces, estoy firmado como artista, es algo muy grande, y a partir de ahí se dio lo de Transitarte.

Ellos produjeron la parte de stage (escenario) de música electrónica, entonces ahí me incorporaron ya como el nuevo talento y la verdad es que me fue excelente, estamos muy contentos. Tenemos una proyección bastante amplia, soy de una mentalidad grande y quiero internacionalizarme, entonces ya estoy firmado como artista con esta productora FBRK y la disquera que es The Verde Records con el Dr. Leo, que es un genio en el arte de la música electrónica en Costa Rica.

Daniel Carvajal ahora es Dj Leinad

- ¿Qué tal se sentió con esta primera vez mezclando en un lugar público y qué tal la reacción del público?

Fue muy agradable porque a la hora que yo tocaba estaba el ambiente tranquilo, tocaba a las 3:30 p.m., pero en cuestión de 20 minutos, te puedo decir que se armó la fiesta y la mantuvimos a lo largo de hora y media, por lo menos en mi presentación. Yo tenía que tocar solamente una hora y me extendieron hasta hora y media, entonces imagináte el nivel de exposición y la satisfacción de decir que les gustó lo que estaba haciendo. Ahí se quedaron y mantuvimos hasta las 6:30 p.m., entonces la reacción fue lindísima. Ver familias, niñas, niños, mascotas, adultos bailando, fue demasiado bonito.

Qué bonito poder inspirar a través de la música, así como hice siempre como el deporte, eso es lo que quiero hacer a través de la música, inspirar a que podamos conectar con nosotros mismos, a conectar con nuestras almas, porque la música conecta almas. Esa es una de mis frases.

- ¿Va a mezclar solo música electrónica?

Sí, estoy más enfocado en la música electrónica, pero también tengo profesores en Open Format, el Dr. Leo me está ayudando también. Tengo un par de amigos que me están ayudando, quiero abarcar todo, entonces, te digo, a Dr. Leo y a Richard en la parte de Tecno y en la parte de charanga tengo dos profesores más que me están colaborando.

Daniel Carvajal es además entrenador personal, nutricionista, empresario y ahora Dj. (Cortesía Daniel Carvajal /Cortesía Daniel Carvajal)

- ¿Ya ha animados fiestas como mezclador?

Mi primer evento fue el 9 de noviembre para Master Events, una productora muy grande que me contrató, fue para la fiesta de una empresa grande, para 2 mil personas y cerré ese evento como dj y animador, me fue espectacular.