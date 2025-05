Daniel Céspedes, de Buen día, le pegó color a la nueva presentadora de Telenoticias

Daniel Céspedes es uno de los presentadores del programa matutino Buen día de canal 7. (Cortesía/Cortesía)

Daniel Céspedes, presentador de Buen día, le pegó tremendo color a la nueva presentadora de Telenoticias, María Jesús Rodríguez.

Este miércoles, durante el pase que les dan los del noticiero a sus compañeros de la revista matutina para contar qué temas tendrán en el programa, se armó un vacilón entre ellos por el clásico nacional.

Como ya muchos saben, Daniel es seguidor del Deportivo Saprissa, pero de esos de sangre morada, y la periodista María Jesús de una le preguntó que cómo se sentía por el partido de esta noche.

“Muy nervioso, muy nervioso. Debo decir que hace rato no estaba nervioso porque los fantasmas de esa Liga del Macho Ramírez, esa Liga que nos ganaba, aparecieron un día de estos y me generaron un poco de inquietud. Sin embargo, no se repartan nada...”, mencionó Céspedes.

El presentador les pidió un pronóstico a sus compañeras Yahaira Piña y María Jesús y algo no le sonó bien al saprissista.

“Ganamos”, dijo Yahaira Piña, quien luego aclaró que le va al club tibaseño.

Rodríguez, quien al parecer es bien manuda, mencionó que espera un empate y que se alargaría a penales, en los que “ojalá la Liga se quite esos fantasmas”.

“¡¿Qué?! ¡¿Cómo?! No, no..." le respondió Daniel, quien de una vez le metió color, y le preguntó por qué entonces vestía una blusa morada y falda blanca, y de una vez soltó la risa.

La nueva presentadora de Telenoticias, quien esta semana está sustituyendo a Juan Manuel Vargas, aclaró que su blusa es color vino y que su corazón no destiñe.

¿Cuál de los dos celebrará esta noche?