Daniel Céspedes deberá pagar una apuesta en tele que no le hace nada de gracia, ¿la cumplirá?

Daniel Céspedes es dulcetitico para este tipo de congojas con sus excompañeros de Telenoticias. La foto es de un momento similar que protagonizaron los tres de canal 7 en setiembre pasado. Fotografía: Captura de pantalla.

El periodista de Telenoticias, Juan Manuel Vargas, y el presentador de Buen día, Daniel Céspedes, acordaron el viernes frente a las cámaras una acongojante apuesta que el perdedor pagará este martes durante las noticias de canal 7 de la mañana.

Vargas y Céspedes apostaron el resultado del partido entre Cartaginés y el Saprissa, que perdieron los morados 2-1 y que provocó la salida del técnico José Giacone del club tibaseño, este lunes.

Si ganaba Cartaginés, Daniel tenía que ponerse la camiseta brumosa y pagarle un desayuno a Juan Manuel; y si los puntos se los llevaba Saprissa, era el presentador de Telenoticias el que se pondría la camisa de los morados e invitaría a su compañero al pinto.

Como Saprissa perdió, a Daniel le tocará pagar la apuesta, que este lunes en la edición matutina de Telenoticias la presentadora Yahaira Piña recordó a sus compañeros en un pase en vivo de Buen día.

“No sé cómo van a arreglar cuentas usted y Juan Manuel, porque hubo una apuesta”, dijo Piña en el curioso momento que se vivió en medio del noticiero de canal 7.

“Juanma, como buen morado, y con el respeto a la afición y a la institución centenaria Cartaginés, me pongo la camisa; pero yo creí que usted me la tenía lista”, afirmó Céspedes con su particular simpatía.

“Hay que coordinarlo, pero tranquilo, eso lo cuadramos. Nada más quiero recordarle a la gente que yo no estaba apostando, fue usted el que inició la apuesta y la que metió carbón con el desayuno es Yahaira, entonces ella es la responsable de empeorar la apuesta”, aclaró Juan Manuel.

Dani reiteró que se pondría la camiseta del equipo blanquiazul y prometió que lo hará este martes 4 de marzo, posiblemente, durante un pase en vivo similar al de este lunes.

“Mañana la traigo (la camiseta) entonces para capturar las imágenes que consignen el pago de la apuesta”, finalizó Vargas el inusual momento.

¿Cumplirá Daniel Céspedes con esta apuesta que hizo con compañero de canal 7?

Habrá que estar atento este martes para comprobar si los dos periodistas cumplen con su palabra: uno de llevar la camiseta y el otro de ponérsela en televisión nacional.

El momento será un duro golpe al orgullo saprissista de Daniel, quien es un morado envenenadísimo; mientras que su compañero de Telenoticias es un brumoso de hueso colorado.

