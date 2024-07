Daniel Céspedes le hizo fuerte reclamo a su compañero de Telenoticias en vivo

Daniel Céspedes y Andrés Martínez de Telenoticias

Daniel Céspedes, presentador ahora de Buen día, no se aguantó las ganas y le hizo un fuerte reclamo a su compañero Andrés Martínez cuando hacía un pase en Telenoticias la mañana de este viernes.

Resulta que en la redacción del noticiero de canal 7 crearon un equipo de fútbol al que bautizaron Telenoticias F.C. y Martínez es el capitán, así como quien convoca a los jugadores.

Este sábado los periodistas, camarógrafos y miembros de producción jugarán en Complejos Cibeles, en Alajuela, y Daniel no está en la lista de convocados.

LEA MÁS: Uno de los nuevos integrantes de “Buen Día” ya logró conquistar a muchos televidentes

Ojo el reclamo de Daniel Céspedes a Andrés Martínez

El presentador de la revista matutina aprovechó para reclamarle frente a cámaras, pero a la vez le tiró a Martínez que, mientras ellos no lo quieren en la cancha, el Deportivo Saprissa sí.

Y es que Céspedes fue convocado para jugar este domingo en el partido de las exfiguras de Saprissa para celebrar los 89 años de fundación del equipo y cuya venta de entradas servirá para ayudar a la Fundación Saprissa.

“Bueno Andrés, mientras usted no me convocó, porque me han hecho mucho el feo, verdad, a diferencia del equipo de Telenoticias el Deportivo Saprissa que me convocó para jugar el domingo, es un partido en beneficio de la Fundación Saprissa, entonces mientras Telenoticias me hace un feo terrible, el Deportivo Saprissa me hizo hasta uniforme, Andrés”, le dijo en vivo.

Martínez para justificar que no lo convocara le dijo que es porque sabía que no puede cansarse ni lesionarse y porque sabe que no iba a aguantar dos partidos seguidos.

Telenoticias F.C. está visitando diferentes comunidades para ayudarlos a recaudar fondos para sus proyectos deportivos y el partido de este sábado es para beneficiar a la cancha de San Rafael de Abangares.