Te voy a hacer muy honesto, con el dueño del local donde tengo las oficinas en Pavas hablé y muy amablemente y entendido lo que está sucediendo llegó a un acuerdo muy favorable para nosotros, me extendió su mano y me dijo: ‘Yo aquí lo acompaño y de aquí salimos juntos’. Igual me dijo don Juan Carlos Crespo (dueño de La Gloria). Yo pagué el mes de marzo y no me va a cobrar el alquiler por los próximos tres meses.