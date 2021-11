Daniel Montoya explica por qué cantó en inglés sin saber hablar el idioma

Daniel Montoya dice que ya él se siente un ganador por tan solo estar en Tu cara me suena. Teletica Formatos Daniel Montoya dice que ya él se siente un ganador por tan solo estar en Tu cara me suena. Teletica Formatos

El humorista Daniel Montoya fue el hazmerreír de muchos de los que vieron la gala animada de este domingo de Tu cara me suena.

Al imitador le tocó personificar a Po, de la película de Disney Kung Fu Panda, y cantar en inglés sin saber hablar el idioma, por lo que muchos en redes sociales lo criticaron porque no se le entendía nada.

Daniel aclaró que la decisión de cantar la canción original fue de él, pues la producción le ofreció cambiársela por una en español, pero no quiso porque eso iba significar un reto personal más.

“Ellos me ofrecieron cantarla en español, pero les dije que la dejaran así porque la pieza original es en inglés, yo solo sé decir ‘hello’, que es hola, o ‘yes’ que es sí, pero no me importó porque ahora van a ver, me voy a meter a estudiar inglés y les voy a demostrar que si uno se propone algo, lo puede lograr”, dijo.

El participante confesó que el profe de canto Luis Montalbert tuvo la paciencia para escribirle cada palabra de la canción según como se pronuncia, para que la pudiera ensayar y medio aprendérsela.

A pesar de su gran esfuerzo, el imitador obtuvo muy baja puntación y otra vez se quedó con las ganas de ganar.

Se siente frustrado

Daniel y sus compañeros Joss Araya (cantante) y Boris Sossa (actor) son hasta ahora los únicos que no han ganado una sola gala.

El próximo domingo es la semifinal y el cartaginés dice que mantiene la fe que algún día se le hará el milagrito y hasta vaciló con que aunque sea en la próxima temporada gana, si es que lo vuelven a invitar a participar.

“Me siento frustrado porque uno quiere ayudarle también a alguna fundación, más que todo por eso, pero me siento muy feliz con la experiencia y la gente y ya estoy ideando un plan para ayudar a las fundaciones que tenía en mente”, mencionó.

Ya solo quedan dos domingo para conocer quién ganará esta temporada de Tu cara me suena.

En esta penúltima gala le tocará imitar al colombiano Jessi Uribe.