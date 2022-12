Daniel Montoya no se da por vencido y abrirá un nuevo negocito de comida luego de una traición

Daniel Montoya siempre ha querido tener un negocio de comidas y no se da por vencido. Instagram

El humorista Daniel Montoya está convencido de que el que persevera alcanza y que por eso nunca hay que darse por vencidos, a pesar de las malas circunstancias, cuando se trata de cumplir un sueño.

El imitador de Omega Estéreo siempre ha deseado tener su propio negocio de comidas y la próxima semana abrirá un nuevo restaurante, luego de no tener suerte con los dos anteriores.

“Comida criolla: El parientico”, ese es el nombre de su restaurante de comidas caseras, con el que espera por fin pegarla y alimentar a muchos clientes.

Y es que cada vez que se la ocurrido ponerse un negocito no le termina de ir bien, por circunstancias extremas y bien dolorosas.

En el 2019 y con gran ilusión abrió su primer proyecto, “La parrilla de Nando”, que bautizó así en honor a su personaje “Nando el loco”, y que se ubicaba en Los Yoses; sin embargo, con la llegada de la pandemia le tocó cerrarlo porque casi no generaba ingresos, pues todo el mundo estaba encerrado en la casa.

Pero como él es de los que no se da por vencido, volvió a hacer números y junto con un socio abrió un nuevo local en Cartago, en abril de 2021, al que patentó como “¿Qué parió mamá?”, en honor a uno de los dichos de su personaje Guanelgue Esteban Matarrita.

Pero no contaba que a los pocos meses su socio, según cuenta él, le haría una mala jugada y acabaría con su sueño en un abrir y cerrar de ojos.

Con mucho esfuerzo y ayuda de algunos amigos, ahí va equipando el restaurante. Instagram

Como fue un capítulo muy doloroso para él, confesó que prefiere pensar que pasó una tragedia en el local para que evitar recordar aquella traición.

“Para mí eso fue que hubo un incendio y se quemó todo lo que había puesto y en el incendio también se murió mi amigo, porque se suponía que era mi amigo, y ya, para mí es una página cerrada y prefiero pensar que fue así”, señaló.

Amante de la cocina

A pesar de las dos decepciones que ha tenido como comerciante y luego de mucho esfuerzo, abrirá el próximo miércoles 14 de diciembre su nuevo restaurante, esta vez ubicado en Cartago, sobre la autopista Florencio del Castillo, cerca del Colegio de Médicos Veterinarios.

El humorista de El Chinamo confesó que la cocina siempre le ha apasionado y que por eso es que cuando se le ocurre emprender un negocito, siempre quiere que sea relacionado con comida.

“Siempre he soñado tener un negocito que sea un éxito en comidas y que sea algo que la gente diga: ‘Mae, ese es el lugar donde quiero ir a almorzar, a desayunar o lo que sea’, donde hayan buenos precios y por eso quiero seguirla pulseando. A mí me gusta mucho cocinar, me encanta la cocina, si yo no me dedicara al humor sería chef”, mencionó.

Su personaje Guanelgue Esteban Matarrita es uno de los más queridos por su público. Cortesía

Además, como ya aprendió la lección, esta vez será una hermana y dos primas quienes le ayudarán a sacar adelante el local, pues según contó, tienen muy buena cuchara y buen trato al cliente.

Sin embargo, eso no quiere decir que de vez en cuando no se le ocurra meterse a la cocina para prepararle algo rico a sus clientes.

“Vamos a tener gallos de ternero, talapintos, todo con tortillita palmeada, café de altura. La idea es tener un lugar que la gente que viene de Cartago tenga donde pasar a comer, es que ahora yo vivo en Cartago y veía que no había un lugar en el que yo pueda parar por un café si ando de prisa y luego seguir, por eso vamos a abrir desde las 5 a.m. todos los días”, contó.

Yo pienso que siempre hay que insistir y persistir, pero nunca desistir, por eso la voy a intentar una vez más”. — Daniel Montoya, humorista

Daniel señaló que como por el lugar pasan muchos mensajeros, agentes de ventas y camineros, le gustó mucho que el local tiene buen parqueo para que ellos puedan detenerse, llenarse la pancita y luego seguir breteando.

El restaurante de comida criolla lo abrirá la otra semana. Cortesía

Mucho trabajito

Este año Daniel estará una vez más en el programa El Chinamo, en los Toros Teletica y en el tope nacional con canal 7, y espera con esa platica meterle más detallitos a su negocio más adelante.

“Uno siempre piensa: ‘¿Y si me vuelve a pasar lo mismo?’, porque quedan los fantasmas de lo que ya me pasó, pero creo que vamos a aprovechar un buen tiempo, ahora estamos en Omega y en la radio me ha apoyado mucho, mis compañeros me han apoyado un montón más, mi familia, mi pareja, entonces, yo espero que lo pueda tener abierto mucho tiempo”, recalcó el humorista.