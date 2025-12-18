Daniel Montoya recordó cuando Michael Bleak le ofreció por primera vez trabajo en Teletica

Daniel Montoya lleva varios años como humorista y miembro de Toros Teletica. (redes/Instagram)

El humorista Daniel Montoya estará una vez más en los Toros Teletica este fin y principio de año, y ya está más que listo para arrancar con las corridas que comienzan el próximo 25 de diciembre desde el redondel de Pedregal.

Previo al arranque, Montoya compartió una transmisión con los expertos taurinos Michael Bleak y Marvin Hidalgo, con quienes habló de todo lo que se viene en la temporada, pero entre tanta charla también salieron varias anécdotas que arrancaron risas y recuerdos.

Marvin Hidalgo y Michael Bleak contaron cómo conocieron a Daniel Montoya

Daniel contó que la primera vez que conoció a Hidalgo fue en un bar de Tres Ríos, donde sellaron una promesa muy a su estilo.

“Después como de 18 refrescos nos dimos la mano. Este cabrón decía que un beso, pero no”, dijo entre risas el humorista.

Michael Bleak y Marvin Hidalgo son los expertos taurinos de Toros Teletica.

Según recordó, aquel apretón de manos fue casi profético.

“Nos dimos la mano y dijimos: ‘Un día vamos a trabajar juntos en Teletica, va a ver’. El día que yo entré a Teletica, entró usted también; ese fue el debut de los dos”, recordó Montoya.

Lo conoció desde muy atrás

Pero uno de los momentos más comentados fue cuando Bleak trajo a la memoria la primera vez que le ofreció trabajo a Daniel en Teletica.

“Daniel, ¿usted se acuerda cuando le ofrecí trabajo en Teletica allá en el Sur?”, le dijo Blake durante la transmisión.

Montoya explicó que todo ocurrió durante unas corridas de toros en la zona sur del país, en medio de un verdadero aguacero que le terminó mojando todo su equipo de sonido.

Al día siguiente, la cosa cambió. Michael llegó con su equipo y le salvó la tanda.

“Michael me dice: ‘Mae, ¿a usted le gustaría trabajar en Teletica?’, y yo le respondo: ‘¡Claro! Ese es mi sueño’. Y me dice: ‘Ah, bueno, porque va a haber una plaza de guarda o barriendo’. Y le hago yo: ‘Di no, en lo que sea, ¿así o más humilde?’”, relató, provocando risas entre sus compañeros.

Las corridas de toros van del 25 de diciembre al 4 de enero 2026.

Bleak recordó que conoció a Montoya muchos años atrás, cuando Daniel trabajaba haciendo sonido para un charro que ofrecía presentaciones privadas. Ellos contrataban al cantante para actividades en su finca de Turrialba y así fue como empezó a tratarlo, sin saber aún su talento para las imitaciones.

Tiempo después lo volvió a ver en un bar de Cartago, donde el charro se presentaba y, en los recesos, Daniel agarraba el micrófono para animar al público.

“En un lugar ahí en Cartago fue el primer show. Fue muy bonito porque era la primera vez que me echaba al agua y, por dicha, la gente me aceptó”, recordó Montoya.

LEA MÁS: Michael Bleak arriesgó su vida para salvar a montador en el redondel de toros de Palmares

Fue en 2015 cuando Daniel comenzó a darse a conocer en redes sociales, luego de que se viralizara un video haciendo imitaciones. Eso le abrió las puertas para trabajar primero en las transmisiones de toros de canal 42 y, posteriormente, dar el gran salto a Teletica, cumpliendo así su sueño.

Hoy, años después, Montoya vuelve a compartir micrófonos con Marvin Hidalgo en Toros Teletica, confirmando que aquella promesa hecha entre risas y refrescos terminó convirtiéndose en una realidad.