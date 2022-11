Daniel Quirós: “Es lo más frustrante que he vivido narrando”

Daniel Quirós se desahogó en media transmisión. Instagram.

El narrador de Teletica Deportes, Daniel Quirós, no pudo ocultar su frustación y se convirtió en la voz de todos los costarricenses al ver el penoso baile que nos pegó España (7 a 0) en el primer partido que ambas selecciones jugaban en el Mundial de Qatar.

En medio de la transmisión de la mejenga, y al ver que los jugadores ticos no respondían, Daniel perdió la dulzura del carácter, se desesperó y con un tono de frustración evidente dijo: “¡Metan el pie, por favor!”.

Su frase rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y él ni siquiera se dio cuenta de lo que dijo hasta que le pasaron la nota de La Teja, en donde replicamos su palabras y dijimos “¡Todos somos Daniel!”, pues compartimos su frustración.

“Es el partido con el resultado más adverso que he narrado en toda mi vida. Son casi 29 años de narrar y 22 en Teletica, ya con cuatro mundiales, y es lo más frustrante que he vivido; de hecho, yo no me percaté de lo que dije hasta que vi la publicación de ustedes (en web), que me la pasaron y es que uno está tan metido en la narración y debido a esa frustración me salió esa frase del corazón. Me imagino que es lo que sentíamos todos los ticos cuando ven que el jugador pasa ahí entre varios y nadie mete el pie, lo dejaban pasar”, afirmó el comunicador.

Dani, quien suele ser muy amable y tranquilo, dijo que su desesperación llegó no por el marcador sino por la actitud que vio en los seleccionados.

“Uno puede perder, pero hay formas de perder y no como esa, perdimos goleados, humillados, fue muy poco lo que mostramos y aunque uno no puede ser cruel con los jugadores, porque sé que se esforzaron, hoy (miércoles) no andaban en nada, no eran los mismos de siempre, no se veía entrega. Esa jugada en la que dije la frase demuestra todo lo que fue el partido”, señaló.

Daniel vio que nadie en la Sele metía pata. AFP) (JAVIER SORIANO/AFP)

“Todos estábamos así, Adriana (Durán), Jota ( Martínez), Claudio ( Ciccia) y sé que así estaba el tico en todo lado”, comentó.

Aunque la mayoría de ticos ya no tienen fe, Daniel asegura que espera que ese mal trago pase en pocos días y que para el partido contra Japón, la Sele vuelva a mostrar alguito y que si vamos a perder, por lo menos se pierda con orgullo y actitud.