Daniel Quirós habló sin tapujos de los cambios en Teletica Deportes y de la salida de Claudio Ciccia

Daniel Quirós aseguró a La Teja que vive uno de sus mejores momentos como periodista deportivo. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El 2025 ha sido de bastantes cambios para Teletica Deportes. Renuncias, despidos y llegadas han sacudido la unidad de noticias deportivas de canal 7 a lo largo de este año.

Sobre esos cambios en el departamento de la televisora del trencito donde trabaja desde hace 25 “soles”, Daniel Quirós conversó este jueves con La Teja.

Dani habló con este medio de esos movimientos, la etapa que vive en el canal y la reciente salida de su gran amigo Claudio Ciccia durante la apertura de la tienda Reebok en Multiplaza Escazú.

El palmareño, de 53 años, es embajador de esa marca deportiva en Costa Rica por lo que no se perdió el evento que reunió a periodistas, modelos, influenciadores y medios de comunicación, la tarde de este jueves en ese centro comercial.

A continuación parte de la entrevista que Quirós le dio a este diario.

-¿En qué etapa de su vida profesional está?

En la mejor etapa de mi vida porque ya no soy un chiquillo, ya más bien estoy casi “veterano C”, para los que corren atletismo saben lo que es; pero estoy en una muy buena etapa porque, primero, tengo la experiencia, el conocimiento, he pasado por donde asustan, y aparte de eso, lo que hago, el trabajo que realizo, lo realizo con plena conciencia de que sé hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero enfocar las cosas.

A estas alturas del campeonato tengo esa madurez de hacer mi trabajo de la mejor manera y con la intención sana de hacerlo para beneficio de quienes están observando el trabajo de uno. O sea, la madurez no tiene precio, la experiencia no se improvisa, no se compra en las boticas y a veces se nos olvida eso con las nuevas generaciones que vienen. Hay que respetar a los que están arriba de uno y a los que han caminado más que uno.

-Y con Teletica, ¿cómo van las cosas?

Superbién, gracias a Dios. Evidentemente se han venido generando algunos cambios, pero realmente siempre he sido un colaborador leal, a morir con Teletica, así como lo he hecho cuando estuve en otros canales. Uno tiene que ser agradecido y creo que estoy en una etapa muy buena, buenísima, donde agradezco también el valor que le dan a uno como un periodista de trayectoria, uno de los más viejillos de deportes ahí, junto con Jorge Martínez, dicho sea de paso, ya tengo 25 años en canal 7 y en cuanto a narración y periodismo, me valoran y me respetan mucho, así que yo agradezco eso.

Daniel Quirós compartió con amigos y conocidos en la actividad de este jueves que organizó la marca Reebok. Fotografía: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

-Los últimos meses han sido de muchos cambios en Teletica Deportes, ¿cómo ha asumido eso?

Con respeto total y absoluto. Hay una gerencia que es la que toma las decisiones y uno es un colaborador y tiene que entender que mientras esté en este rango pueden pasar cosas que hacen que compañeros ya no estén, que se den cambios en algunas decisiones, que se modifican cosas y demás; pero yo, particularmente, con todo el respeto y con toda la claridad de que siempre seré un colaborador en Teletica y que donde me quieran poner, donde me necesiten, ahí voy a estar hasta el tiempo que Dios quiera.

-Han habido despidos, renuncias, llegadas, ¿qué de todo lo que ha pasado en TD le sorprendió más?

Creo que con eso que hablaba de la madurez, ya uno aprende a que nada le sorprenda y a vivir un día a la vez siendo honesto, haciendo las cosas bien, porque uno sabe que los cambios pueden darse en cualquier momento y, sí, duele el hecho de que se den cambios que afecten a compañeros que han estado con uno por mucho tiempo, pero eso lo obliga a uno a trabajar todos los días haciendo lo mejor, dando lo mejor y entendiendo que vas a estar ahí mientras los jefes quieran y mientras Dios quiera, sin temor al cambio o a lo que venga en la vida.

Daniel Quirós tiene 25 años de trabajar en Teletica Deportes. Fotografía: Instagram Daniel Quirós. (Instagram)

Con esos ajustes, ¿se ha sentido desplazado?

No, no, no, para nada. Evidentemente uno siempre anhela estar en los eventos más importantes y hasta el momento lo he estado. Tal vez no he estado en Teletica sino en TD Más y yo valoro mucho la oportunidad que se da ahí; pero no, no, para nada, creo que son cambios normales; además, no es la primera vez que los vivo.

Me ha tocado fluctuar durante 25 años hoy aquí, mañana abajo, mañana arriba, entonces, al final de cuentas, voy a estar donde ellos me necesiten y voy a hacer mi trabajo de la mejor manera, sea donde sea que esté. Al final de eso se trata: estás en un lugar para aportar y no para ponerte a cuestionar nada. Al final de cuentas me siento feliz donde sea que esté.

¿Ha pensado en retirarse o tomarse un descanso?

¡Nombre! Primero, falta mucho para la pensión y hay que sobrevivir; y luego, esto es una pasión. Es que más que un trabajo, es una pasión. Es una pasión que tenía desde carajillo, desde niño. El tiempo que voy a estar es el que Dios quiera. Es más, creo que llegando inclusive a la etapa de la pensión, si hubiera oportunidad de seguir, voy a seguir, porque para mí esto no es un trabajo, es una bendición, es lo que siempre soñé.

Daniel Quirós compartió durante ocho años muchas transmisiones al lado de Claudio Ciccia, quien anunció el martes su salida de Teletica. En la foto también aparece Randall Vargas. Fotografía: Instagram Daniel Quirós. (Instagram/Instagram)

Claudio Ciccia anunció el martes que renunció a Teletica, uno de sus grandes amigos en el canal, ¿cómo tomó eso?

A mí sí me duele mucho, porque fueron ocho años de narrar todo con Claudio, todo juntos. Pero es una decisión que él tomó para su crecimiento profesional y personal. Lo conversé con él y él estaba contento con el proyecto que tiene. Me duele porque me va a hacer falta y habíamos hecho una yunta muy escuchada. Creo que ya la gente nos identificaba mucho a los dos juntos narrando, pero me alegro mucho por él, porque es una oportunidad para que él busque nuevos caminos y siga en lo que él quiere y en lo que él busca crecer. Pero sí me va a hacer falta. La verdad es que Claudio es un gran amigo y es un gran profesional y aprendí de él montones. Es muy muy talentoso.