Daniel Vargas estuvo a nada de llegar a la cima del Everest: vea la imponente foto que lo prueba

Daniel Vargas estuvo a menos de 500 metros de llegar a la punta del monte Everest. Fotografía: Instagram Daniel Vargas. (Instagram/Instagram)

Con una impresionante e imponente fotografía, Daniel Vargas mostró este sábado lo cerquita que estuvo de alcanzar la cima del monte Everest, hace unos días.

LEA MÁS: Daniel Vargas nos contó la verdadera razón por la que no intentó subir más la cima del Everest

Por segunda ocasión, el guapo chef vio truncado su sueño de llegar al punto más alto de la Tierra debido al mal clima, quedando a cerca de 400 metros de la cima.

“Me faltó un cachito. En la foto se ve muy tranquilo, sin embargo en los videos se puede apreciar el clima hostil. Llegar a aproximadamente 8.400 msnm (metros sobre el nivel del mar), me hace sentir sumamente orgulloso de lo que mi mente y mi cuerpo pueden llegar a lograr”, escribió Vargas en un posteo de Instagram este sábado.

Daniel Vargas estuvo a punto de llegar al punto más alto de la Tierra

El Everest tiene una altura de 8.849 msnm; por lo que Dani estuvo a poquísimo de lograr su meta.

LEA MÁS: Daniel Vargas no pudo cumplir su sueño de subir el Everest, ¿qué lo frenó?

“El clima no quiso que siguiéramos, y luchar contra el clima es una lucha perdida. En Nepal tienen una creencia: ‘el Everest decide quien sube, pero también decide quién baja’. Esto me hace sentir muy agradecido de poder llegar hasta donde llegué y poder bajar de la montaña sano y entero. Definitivamente una experiencia increíble”, agregó.

Junto a la foto compartió videos del clima que lo recibió en el campamento cuatro y por el que tuvo que desistir de continuar.

Hace unos días en una entrevista con La Teja, Dani dijo que aunque no llegó a la cima, su hazaña fue increíble.

“Quedé a casi 400 metros de la cima y por una cuestión de mal clima no pudimos seguir avanzando. Sin embargo, estoy sumamente orgulloso de lo que logré. Estar a 8.400 metros sobre el nivel del mar sintiéndome perfectamente es una hazaña increíble. Contra el clima no se puede luchar y menos en ese lugar, se tomó la decisión más inteligente y es bueno entender que siempre, el principal objetivo, es poder bajar de la montaña. La cima no se logró, pero para todo fue un éxito total”, mencionó a este medio.

Así soplaba el viento en el Everest el día que Daniel Vargas intentó llegar a la cumbre

LEA MÁS: Daniel Vargas: “Espero que esos deditos maquiavélicos que escriben estupideces se relajen un poco”