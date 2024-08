Daniel Vargas no extrañaba meterse en la cocina, pero volverá a la que lo hizo famoso

Daniel Vargas, chef y presentador de televisión, estrenará su espacio "La cocina del seis" este 28 de agosto. (Cortesíua)

Daniel Vargas regresa a la televisión y lo hará, justamente, en el canal donde debutó frente a cámaras en su faceta como chef hace casi 13 años.

A partir de este miércoles 28 de agosto presentará el espacio “La cocina del seis”, que se transmitirá los lunes, miércoles y viernes a las 4:55 p.m.. El micro de cocina será apenas de 6 minutos.

El también deportista dijo estar muy emocionado de volver a la tele, en especial, a la cocina del programa Giros, porque ahí fue donde presentó su primera receta recién graduado como chef internacional.

“La primera vez que salí en tele haciendo una receta fue, literalmente, como dos semanas después de haber llegado de España, pues yo estudié allá, y fue en Giros, me acuerdo perfecto. Fue un queque de guanábana lo que hice. Eso fue como en el 2011-2012 por ahí, fue hace un montón, tenía 26 años”, recordó entre risas.

La última vez de Daniel Vargas en tele fue cuando formaba parte del equipo de Conexión fútbol. (JOHN DURAN)

Vargas reconoció que no extraba como tal el cocinar sino el compartir con los televidentes, pues cabe recordar que, anteriormente, fue parte del programa Conexión fútbol de canal 11.

En los últimos meses él estuvo enfocado de lleno en prepararse para subir la cima de Everest, la cual estuvo a punto de conquistar en mayo, pero tuvo que suspender el ascenso al contraer una infección viral que casi daña su cerebro.

De hecho, nos adelantó que el próximo año lo intentará de nuevo y que Repretel lo estará apoyando en su travesía por la cima más alta del mundo.

“Estoy superagradecido con Repretel porque siempre han mantenido las puertas abiertas conmigo, a Repretel lo siento como si fuera mi casa, no solamente, por la televisión como tal, sino por el apoyo que me dieron con el Everest, que si todo sale bien, el otro año vuelvo para allá, entonces siempre han estado con los brazos abiertos y eso lo agradezco mucho”, dijo.

Daniel Vargas acaba de regresar de un gran tour por África que se dio junto a su novia la presentadora Shirley Álvarez.

Recetas prácticas

Volviendo al programa de cocina éste se transmitirá en la franja horaria más pegada del 6 que es cuando pasan programas como “Lo que dice el dicho” y “La rosa de Guadalupe”, y que es cuando más señoras están pegadas a su televisor.

Es por ello, que el reconocido chef aprovechará para mostrarles recetas sumamente sencillas, que las pueden sacar del apuro a la hora del café o bien pensando en la comida de la noche.

“Mucha gente me ha escrito en mis redes sociales que extrañaban ya un espacio como tal de cocina, porque ya no hay uno como este, el tiempo es cortito sí, pero no hay un espacio de cocina como tal, entonces creo que es un proyecto que fácil, fácil, podría evolucionar y cuidado y no después lo hacemos de más tiempo”, mencionó.

El chef Daniel Vargas nos adelantó que el próximo año volverá a intentar subri la cima del Everest.

La selección de las recetas las hizo junto con el canal y ya tienen los primeros programas grabados.

Vargas reconoció que a él le encanta cocinar en televisión y que se le hace hasta más atractivo que estar metido en un restaurante porque sabe que con su enseñanzas más gente podrá disfrutar de sus platillos.