Daniel Vargas reaparece tras salir de hospital en Asia

Daniel Vargas tras salir del hospital en el Everest.

Daniel Vargas reapareció en sus redes tras anunciar el fin de semana anterior desde un hospital que tuvo que desistir de su misión de conquistar el monte Everest.

El deportista tico tuvo que ser llevado al hospital de Katmandú (Nepal) con un cuadro de fiebre importante, un edema cerebral leve (acumulación de líquidos en las células cerebrales) y una infección viral.

Este martes el también chef hizo una historia en su cuenta de Instagram para anunciar que ya fue dado de alta y que se encuentra mucho mejor de salud.

De hecho, hasta se le ve un mejor semblante y ya pudo quitarse la barba.

“Aquí estoy de vuelta, perdón por estar tan desaparecido; sin embargo, estos dos días no he parado de dormir, mi cuerpo literalmente lo necesitaba, yo no soy mucho de hacer siestas y dormir, pero he pasado durmiendo todo el día.

“Ya estoy mucho mejor, ya con una cara diferente. Me siento superbién, me he estado hidratando mucho y ya me siento totalmente diferente, todavía siento que tengo que descansar un poco más, pero estoy superbién”, dijo sonriendo.

Vargas contó el domingo anterior que en el hospital le dieron sueros y antibióticos debido a la infección que tuvo y que eso lo levantó.

Como ya se siente bien en estos días lo que hará es conocer un poco más la ciudad asiática, mientras prepara su regreso a Costa Rica, cuya fecha no anunció.

Vargas pretendía convertirse en el tico más joven en subir la montaña más alta del mundo; sin embargo, las condiciones climáticas hicieron que su ascenso se alargara cada vez más y por ende el frío empezó a hacer de las suyas en su cuerpo.