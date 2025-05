Daniel Vargas recibió una gran noticia al bajar del Everest que le sacó una sonrisa

Daniel Vargas. chef y presentador de televisión, intentará subir hasta la cima del Everest una vez más. (Cortesíua)

El chef Daniel Vargas ya se encuentra en el pueblo de Katmandú, capital de Nepal, luego de tener que retrasar su deseo de llegar a la cima del Everest por el terremoto que lo sorprendió la madrugada del martes.

El costarricense recibió una gran noticia que lo hará hacer maletas de nuevo y regresarse al campamento base para seguir adelante con su objetivo.

Según contó, ya le dieron la nueva fecha en la que podrá hacer el ascenso hacia la conquista de la montaña más alta del mundo, algo que lo tiene muy emocionado.

“Buenas noticias, aquí son las 9:36 p.m., aquí estamos prácticamente 12 horas adelante de Costa Rica, y me acaban de escribir, mañana tengo que estar a las 5:30 a.m. en el lobby del hotel para agarrar mi helicóptero directo al campamento base porque ya tenemos fecha de ventana, el 19. Lo bueno es que esa ventana es bastante grande y es una ventana de días y no de horas, como la del 14, entonces ya, por dicha, esta es la definitiva y me emociona mucho, muchísimo compartir con ustedes esa foto en la cima”, contó muy contento.

Daniel Vargas ya tiene una nueva fecha para escalar el Everest

Vargas contó que físicamente se encuentra muy bien y que ha podido descansar bastante por lo que está listo para empezar a caminar hacia la cumbre de la helada montaña.

El martes ya estaba en el campamento base número 2 esperando el amanecer para seguir su ascenso hacia el campamento 3 y 4 cuando se dio un terremoto de 5.5 grados que los hizo cambiar de planes por seguridad.

Según ha explicado, la ventana es que el clima está en excelentes condiciones para subir; es decir, que hay menos neblina y una mejor visibilidad en el camino y son los mismos lugareños, con ayuda de unos aparatos, quienes dan la alerta de cuándo es el mejor momento.

Daniel Vargas dice que hizo un trato con la cima del Everest

El deportista contó en una de sus historias de Instagram que no se devolverá al país sin alcanzar su meta.