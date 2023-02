Daniem, el esposo de Sharon Segura, pide a los cantantes ticos dejar de majarse la cola

El cantante Daniem, esposo de la modelo Sharon Segura, se destapó y dio su opinión sobre las razones del por qué a los artistas ticos les cuesta tanto pegar en la música.

Según un video que compartió en sus redes sociales, para él es una cuestión de cultura, ya que cada uno jala para su lado sin importar ayudar a los demás, a diferencia de países como Puerto Rico, donde todos se van echando la mano y por eso es que logran convertirse en estrellas mundiales.

Esposo de Sharon Segura responde ante filazo, disfrazado de “critica constructiva”

“Es un tema cultural, la forma de ser del tico. Probablemente le caiga mal a más a uno o me den la razón, el día en que el tico cambie su actitud egoísta, en que piense menos en el yo y más en nosotros, en el que los productores de eventos le den el valor que se merece al artista costarricense, el día en que la radio sea proactiva y le dé un espacio sincero al tico, no que lo inviten solamente porque medio pegó una canción y me puede jalar público a mi radio.

“El día en que los djs pongan la música de los ticos, sin importar si han pegado o no, simplemente que encuentren una canción que puedan mezclar en las discotecas, el día en que los bailarines hagan tendencias de las canciones y solo sea eso lo que se deje escuchar y el que los mismos artistas se dejen de majar la cola y empiecen a trabajar unidos, vamos a tener una industria musical en este país que va a ser potencia, porque el público al ver eso va a empezar a consumir el producto y ese día todos vamos a tener más trabajo”, aseguró.

Este es un tema que ya varios artistas han tocado, pero pareciera que se queda en palabras, pues es claro que todavía hace falta mucho para que empiecen a competir con las grandes industrias musicales.