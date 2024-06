David Bisbal se dio un gustito en soda de periodista de Teletica tras su concierto en el país

David Bisbal estuvo de visita en nuestro país para su concierto de sus 20 aniversario.

David Bisbal estuvo recientemente en el país por un concierto que dio el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, y no solo se llevó todo el cariño del público costarricense, sino que también se fue con la panza llena.

El español estuvo en la sodita de uno de los periodista más queridos de Teletica y el mismo artista lo evidenció en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 5 millones de personas.

El intérprete de “Ave María” compartió una serie de fotos de su visita por Costa Rica, en las que escribió “¡Pura vida, mae!”, y en dos de ellas sale en “La esquinita de la abuela”, restaurante de comida típica del presentador José Miguel Cruz, del programa “Más que noticias”.

José Miguel Cruz es el dueño de "La esquinita de la abuela" donde cocinan a la leña. (Rafael Murillo)

Según contó el periodista, el español llegó en compañía del equipo de producción que lo trajo para su presentación del pasado 25 de mayo.

JM, como le dicen de cariño al comunicador, explicó que la visita del cantante fue sorpresiva y que de hecho no tienen fotografías del momento en que estuvo comiendo, porque el salonero que lo atendió no tiene celular.

Cruz mencionó que se sintió muy feliz al saber de la gran visita que tuvieron y que más bien hubiera deseado estar presente para atenderlo personalmente.

“Yo le hubiera dado a probar el chifrijo de La Esquinita y el arroz de la abuela”, aseguró el periodista.

Bisbal no solo visitó dicho local, ubicado a un costado del hospital Calderón Guardia, sino que también anduvo conociendo la catedral de San José.

David Bisbal también anduvo por el centro de San José.

El ibérico vino a celebrar los 20 años en el escenario y eligió a Costa Rica como su último país de la gira, pues guarda un gran cariño por el público tico por ser de los primeros en apoyarlo cuando inició su carrera.

“Nunca me imaginé un regreso a Costa Rica tan precioso. Estoy muy contento con haber regresado y prometo que no pasará mucho tiempo hasta que volvamos a encontrarnos de nuevo. No pasará mucho tiempo de concierto en concierto porque Costa Rica, tú fuiste el primer país que me recibiste en Latinoamérica.

“Tengo claro que no hay que esperar a las oportunidades, sino que hay que salir a buscarlas. Os quiero mucho. Habéis cantado todas las canciones y estoy deseando que veáis todos los video. ¡Ha sido un final de gira! Probablemente ya no haga más conciertos 20º aniversario, nunca se sabe. Por lo tanto me quedaré con este último como realmente algo especial”, publicó Bisbal.