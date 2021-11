David Patey cumplió su sueño y compró un canal de televisión

Hola!!!! Posted by David J. Patey on Friday, November 19, 2021

David Patey, expresidente de Herediano, tiene buen olfato para los negocios y donde pone el ojo, pone la bala.

El comerciante contó en redes sociales que acaba de adquirir un canal de televisión en Guanacaste, con el fin de poner un noticiero e informar todo lo que acontece en la provincia y en el país en general.

El jueves en la noche el gringo se puso a vacilar en sus redes que cuando fuera grande, quería ser dueño de un canal de televisión.

Pues rapidito tuvo respuesta y un señor lo contactó para hacer negocios, según cuenta, aunque es casi que fijo que ese negocio se venía cocinando desde antes.

“El canal se llama Anexión 36 en Liberia, el dueño tiene 78 años y sus hijos no están en esta industria, el señor, en su deseo de pasar con su hermosa esposa, me dio condiciones muy cómodas, con una pequeña prima y un pago mensual y me dijo que le cuidara los empleados e hiciera algo grande con ellos”, relató Patey.

El canal se encuentra en el mall en Liberia y a Patey se le notó bastante ilusionado con lo que viene para él.

“Va a haber un proyecto de noticiero muy fuerte, contenido local, será un canal de Guanacaste para la gente de Guanacaste y los de afuera que quieran ver también”, señaló en una transmisión en vivo que hizo en su Facebook.

Durante el en vivo, el empresario mostró las instalaciones del canal y presentó a algunos de los empleados con los que empezará a bretear a partir de ahora, a todos les confirmó que seguirán en sus puestos, pues su idea no es despedir a nadie.

Agregó que el canal se puede ver en muchos lados del país, dependiendo de las cableras.