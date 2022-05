David Patey salió peor que Juan Diego Castro cuando se trata de tirarle a Teletica

El empresario gringo David Patey no pierde oportunidad para tirarle tieso y parejo a Ignacio Santos y a René Picado, director de Telenoticias y dueño de Teletica, respectivamente. Patey está peor que Juan Diego Castro, quien vive chimado.

El empresario David Patey se estrenó en su faceta como entrevistador conversando con 24 de los 25 candidatos a la presidencia de Costa Rica. Foto: Cortesía

El jueves anterior, Patey hizo una transmisión en su Facebook contando que estaba muy molesto por las noticias que dan en canal 7, pues a su parecer, solo cosas negativas se hablan del Gobierno, a menos de una semana de haber tomado el poder.

07/12/2021 Canal 7, La Sabana. El director de Telenoticias, Ignacio Santos, deja a un lado la formalidad para recordar el programa Quien Quiere Ser Millonario, espacio también serio pero en el que se daba la libertad de disfrutar como su presentador. (Rafael Pacheco Granados)

“Todo mundo sabe que me cae remal René Picado e Ignacio Santos, lo he dicho públicamente, y les invito a leer las redes y ver el nivel de parcialidad que tienen en cuanto a su periodismo, no me gusta, me parece tan negativo en un momento que necesitamos más positivismo”, aseguró el dueño del canal 36.

No es la primera vez que Patey hace públicos sus sentimientos hacia la gente de Teletica, esto por el trato, según él, injusto, que le dieron en el momento de la investigación por presuntos delitos de narcotráfico y legitimación de capitales, a la que tuvo que someterse el estadounidense. Ahora bien, si Patey quiere solo hablar bellezas del presidente Rodolfo Chaves para eso tiene un canal, a Jerry Alfaro y puede convertirse en la voz oficial del gobierno, pero este tejón no cree que los guanacastecos se coman el cuento.