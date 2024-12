David Sibaja es periodista por inspiración de Joselyn Alfaro y gracias al apoyo de su papá

David Sibaja está desde los inicios de Calle 7 Informativo de Teletica hace poco más de dos años.

David Sibaja tiene dos años de ser parte de Calle 7 Informativo y más de una década de salir en televisión.

El joven alajuelense decidió inclinarse por el periodismo tras ver en la pantalla a Joselyn Alfaro, aunque casi deja la carrera botada luego de convertirse en padre, a los 19 años.

Conozca la historia de este periodista de canal 7, quien además está desarrollando un empredimiento digital.

¿Hace cuánto está en el periodismo?

Empecé en el 2012 cuando salí de la universidad y por esas cosas de la vida siempre he trabajado en televisión. El único lapso en que no estuve en tele fue un año, hace como tres años, cuando cerró el noticiero de Extranoticias, en ese momento canal 42), y me pasé a Diario Extra, un año. De ahí pasé a canal 8 (Multimedios) y luego llegué a canal 7 en mayo de 2022.

Yo no tenía ni la menor idea de que quería ser periodista. Fue en el 2009, cuando ya tenía 19 años, que un día estaba almorzando y recuerdo que estaba Joselyn Alfaro presentando Telenoticias al mediodía y yo me quedé viendo y dije: ‘debe de ser chiva estudiar eso’, y empecé a investigar y me metí a estudiar la carrera un mes después.

Yo a mi papá (Carlos Sibaja) siempre le voy a estar agradecido en vida por lo que hizo conmigo, porque faltando 22 días para entrar a la U, el primer día me di cuenta de que iba a ser papá y le dije a mi papá que no iba a estudiar, que me iba a ir a trabajar con él o en algún lado me iba a meter para mantener a la que era en ese momento mi pareja y a mi futuro hijo. Él me dijo que no, ‘yo le ayudo estos primeros tres años que dura la carrera y ya después de ahí usted se encarga’. Él me financió la carrera, me ayudó con el embarazo en ese momento. Los dos primeros años de mi hijo, él nos mantuvo, prácticamente a los tres, hasta que yo me gradué.

Digamos que yo soy periodista por inspiración de Joselyn Alfaro, que la vi tan profesional y yo dije: ‘yo quiero hacer eso’, y por mi papá que me metió el hombro cuando iba a ser papá y pude estudiar. Yo llevé a mi hijo a la graduación (2012), subí con él a recibir el título a sus 2 años.

Su hijo Isaac, de 14 años, es su mayor inspiración para seguir trabajando fuerte.

¿Tenía en mente estudiar otra carrera cuando salió del colegio?

Yo salí del cole en el 2008 y me di un año sabático, no sé por qué, y en el 2009 me metí a estudiar turismo, iba a ser guía turístico del INA (Instituto Nacional de Aprendizaje). Estuve cinco meses, pero no sé, no me gustó. Un día fui a una gira y no me sentí cómodo y no me veía siendo guía turístico.

¿Su deseo era llegar a la televisión?

Vieras que pensé en el periodismo, por periodismo, no porque mi anhelo era estar en televisión tal cual, las circunstancias fueron las que me llevaron a la tele. De hecho, la primera vez que estuve en tele fue para Juego Nacionales 2011, cuando canal 13 buscaba practicantes y gente de la universidad me había llevado. Fueron en Puriscal, y ahí fue donde la televisión me encantó por el formato, cómo se hacen las notas, a la hora de editar, me gustó demasiado.

Su hijo Isaac lo acompañó a su graduación de la universidad cuando apenas tenía 2 añitos.

¿Cuál ha sido una experiencia dura dentro de la carrera?

Cuando cerró canal 9 y como a las dos semanas me llamaron de TV Sur canal 14, de Pérez Zeledón, y era irme solo, mi hijo estaba chiquitico, y nunca había vivido solo, estuve un año así. Fue toda una experiencia, el llegar a la casa solo, el prepararme todo solo, el sacar un día para lavar toda la ropa el fin de semana, estar viajando de Pérez Zeledón a Alajuela para ver a mi hijo, entonces fue bonito porque fue conocer otro ambiente, pero a la vez fue muy difícil, ya que fue salir de mi zona de confort, verme solo, en un pueblo donde no conocía a nadie, en un apartamento superpequeño, hubo una etapa como a los tres meses que sí me sentía muy mal, pero cuando uno tiene un hijo hay que echar para adelante.

¿Qué tal ha sido la experiencia en Calle 7 Informativo?

Lindísimo. En Calle 7 encontré otra manera de hacer periodismo que no estaba acostumbrado a hacer porque venía de un noticiero convencional y acá nosotros tenemos más libertad para hacer las notas, es enfocarnos mucho en el servicio de la gente, con lo que las personas estén sintiendo, la prioridad es el sondeo, lo que la gente opine, entonces ha sido superbonito y la gente se lo hace saber a uno porque les gusta sentirse escuchados. Me gusta esa empatía con la gente al hacer las notas.

David Sibaja asegura que está muy feliz en Calle 7 Informativo de Teletica.

¿Cuando está libre qué le gusta hacer aparte de estar con la familia?

Ahorita estoy concentrado en un proyecto que tengo con dos amigos, Eduardo Calvo y Diego Corella, que es un emprendimiento digital. Estamos haciendo un tipo Marketplace para Costa Rica, estamos eliminando totalmente las estafas, que pueda comprar tranquilo, ya está en desarrollo. Si Dios quiere saldría para julio del otro año la página web, el nombre lo estamos registrando.

Ahorita estoy viviendo una filosofía que me marcó mucho: ‘Vivir como nadie me quiere, para después vivir como pocos pueden’, estamos full empeñados en ese proyecto e invirtiéndole dinero. El 29 de febrero de este año estábamos hablando sobre qué complicado es hacer compras en Internet, porque a todo el mundo le da miedo y empezamos a idear cómo mejorarlo, lo creamos en una cartulina y ya está en desarrollo.

Con sus dos amigos de toda la vida está desarrollando un emprendimiento digital.