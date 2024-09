Davis Núñez celebró del Día del Niño con gran anécdota que involucra a Glenda Peraza

Davis Núñez ahora es comediante y presentador de Repretel. (Instagram)

En este Día del Niño muchos famositicos desempolvaron algunas fotos de su infancia para celebrar la ocasión y uno de ellos fue Davis Núñez.

El humorista compartió con todos sus seguidores una imagen de cuando tenía 12 años y debutó en la televisión nacional junto a Glenda Peraza.

Como la imagen estaba tan curiosa nos dimos a la tarde de saber un poco más de cómo fue que conoció a la expresentadora de televisión, quien para ese entonces trabaja en Teletica.

“Eso fue para un programa que se llamaba A toda máquina, donde Glenda era presentadora, y ese programa tenía una sección que se llamaba Estrellitas de la canción, entonces los niños iban a cantar un extracto de una canción y ganaba el primero, segundo y tercer lugar, llevaban tres niños por programa”, recordó.

Davis Núñez recordó cuando niño debutó en televisión nacional cantando y lo entrevistó Glenda Peraza.

Su papá, que en paz descanse, fue quien lo llevó a concursar hasta el canal del trencito y se ganó el primer lugar al cantar “Mientes”, del grupo Camila.

“Así me gané mi primer teléfono, fue un Nokia 5800, en ese momento ese era un teléfono totalmente incomprable para mí, o sea, era extremedamente caro y recuerdo que gané el primer lugar y me gané ese teléfono, entonces cuando llegué a la escuela yo tenía el mejor teléfono que cualquier profesor”, mencionó.

Así fue el debut de Davis Núñez en televisión a los 12 años

Davis recordó que compitió contra dos niñas que cantaban muy bonito, pero que al final le dieron el triunfo a él y así fue como tuvo su primer celular hace 14 años.

Ahora, como él anda metido en el medio farandulero recién se topó a Glenda y aprovechó para enseñarle dicho video que se encontró en Internet.

Davis Núñez reaccionó así cuando Glenda le preguntó si tenía novia.

“Me topé a Glenda en un evento y viene y me saluda y le digo yo: ‘Glenda, usted no sabe lo que yo tengo en mi teléfono’, y le enseñé el teléfono y estaba que no se la creía de que habíamos interactuado años atrás en ese programa”.

Núñez contó que siempre soñó con cantar y entretener al público y que se siente muy orgulloso de ver que con los años no defraudó a ese niño luchador.

Como él muchos otros famositicos se unieron a la celebración de este 9 de setiembre y acá les compartimos algunas caritas que nos encontramos en las redes sociales.

La presentadora Keyla Sánchez no perdió su característica sonrisa.

El presentador Rafa Pérez de Giros luce muy diferente a ahora.

La cantante Vanessa González sigue teniendo la misma carilla.

Este es el periodista Fabián Meza de Noticias Repretel.

Ojo qué estilo el de Alonso Solís, morado desde la cuna.

Ítalo Marenco también tiene su típica foto desnudo en el baño.

El peridista deportivo Carlos Serrano, de Deportes Repretel, no ha cambiado mucho.

La influencer Johanna Villalobos también se unió a la celebración del Día del Niño.

El periodista Luis Carlos Monge demostrando que desde niño le encantaba todo lo relacionado con caballos.