Davis Núñez tuvo su primer accidente en el monociclo eléctrico y quedó grabado

Davis Núñez es humorista y se dio a conocer tras participar en La dulce vida de Repretel. (redes y Jeanvialesphoto)

El humorista Davis Núñez tuvo su primer accidente en carretera andando en su monociclo eléctrico y quedó grabado.

El exparticipante de La dulce vida, de Repretel, se ha dedicado a recorrer el país en una sola rueda y se la pasa grabando sus aventuras.

Esta vez intentó subir hasta el cerro Pico Blanco, en Escazú, cuando tuvo el pequeño accidente.

Davis Núñez anda en un monociclo eléctrico y está intentando llegar a los puntos más altos del país. (redes y Jeanvialesphoto)

Núñez contó que cuando iba de camino empezó a llover por lo que prefirió de volverse e intentarlo en otra ocasión.

Aunque se devolvió por la misma ruta por la que iba llegó a un sector donde la calle era pura piedra y al estar mojada... ¡zaz!

Grito lo avergonzó

Él siempre lleva una pequeña cámara con la que va captando el trayecto y en el video se ve donde la rueda patina al bajar una cuesta y termina en el suelo.

“No estaba preparado para caerme, eso me salió (un grito que pegó), pero ese no soy yo”, dijo vacilando, pues a su parecer su reacción no fue muy varonil.

Daivs Núñez se cayó en el monociclo eléctrico y quedó grabado

Según contó, producto del golpe contra el suelo, se golpeó una de sus piernas.

El comediante de los Toros del 6 prometió volver a Pico Blanco, pues quedó picado y con ganas de ver si logra llegar hasta la cuarta montaña más alta de los cerros de Escazú, que se ubica a 2271 metros a nivel del mar.