Dayana Montreal es la trans tica con más seguidores en Instagram

Dayana Montreal es una persona sensual, segura de sí misma, empunchada y trabajadora, además, es una mujer trans experta en atrapar seguidores en su Instagram, un perfil que ya suma más doce mil personas.

Ese número la convierte en la transexual tica más popular en esa red social.

Ella publica constantemente fotos bastante sexis para capturar miradas y acumular cada día muchísimos fans, pero tiene una particularidad, ella no sigue a nadie.

Montreal dice que trata de no ser una más del montón en esa red social. Foto: Cortesía

Es decir, ella en su cuenta @dayanna_montreal, la cual es privada, tiene 12.600 seguidores, pero sigue a cero personas, algo que es difícil de conseguir pues la dinámica de esa red social es ser recíproco.

La Teja revisó el perfil de otras mujeres trans muy conocidas y las que más se le aproximan tienen unos cuatro mil seguidores, o sea, casi la tercera parte de los que siguen a Dayana.

En el pasado, Montreal era conocida como la ‘Britney tica’ y hacía espectáculos en bares, imitando a una de sus estrellas favoritas, Britney Spears, pero ya no se dedica a eso.

Ahora trabaja generando contenido digital para sus diferentes plataformas, además, es estudiante de inglés en el Centro Cultural Norteamericano. Aparte de eso, estudió marketing digital y sacó un curso de administración de empresas. También estudió teatro y actuación. O sea, la mujer no se queda quedita y no se ampara solo en su físico para sobrevivir.

“La gente me sigue, en resumidas cuentas, por el morbo. La personas son doble cara, tengo hombres y mujeres que me siguen. Son fotos sexis pero no vulgares, no se muestra nada, pero sí son con poquita ropa”, explicó la mujer.

Ella nos explicó muy claro porque su número de “seguidos” está en cero.

“No le veo sentido. ¿Para qué voy a seguir a otras personas?... es más interesante que me sigan. Alguien me ha dicho que tengo mucho ego, pero si uno no se la cree, nadie lo hará por uno”, añadió la bella joven.

Un caso particular, ya que, además de la reciprocidad con el tema de los seguidores, mucha gente utiliza esta red social para ver y estar pendiente de lo que suben los demás, por lo que sin duda Daya se sale del molde.

Dayana es muy popular, pero no sigue a nadie.

Además, dice que no quiere ser una más del montón y que procura un equilibrio en sus publicaciones, sobre todo en las historias, pues da pistas de su vida personal, gustos o pasatiempos, pero sin revelar secretos o intimidades.

“Muchos esperan la próxima foto, o historia, para ver si enseño un poco más. El interés en mi perfil cada vez crece más y más, creo que la gente pasa más tiempo viendo mi perfil que uno habitual”, añadió la joven.

Un libro

Pese a que no sigue a nadie en Instagram, nos contó que agrega a algunos de sus seguidores en su WhatsApp y así ha hecho varias amistades.

Entre esas amistades, muchos le han dicho que tiene un parecido con la cantante mexicana Belinda, algo de lo cual se siente muy orgullosa porque admira su belleza.

“Sí, mucha gente me lo ha dicho y se siente muy bien porque es una artista muy guapa”.

La mujer dice que un proyecto que tiene entre ceja y ceja es escribir un libro sobre su vida, porque su aspiración es llegar lo más alto posible como trans. “Llegar a donde ninguna otra haya llegado”.

Aprovechamos para preguntarle cómo es actualmente la vida de una trans en Costa Rica.

“En estos momentos es fácil, se han abierto brechas que estaban muy cerradas, ya no hay tanto bullying en las calles. Cuando yo empecé era más difícil y aunque nunca me ha pasado nada y no trabajo en la calles, me han contado que todavía pasa que les tiran cosas, como piedras u orines”, aseguró.

Incluso, un medio italiano dedicado a la comunidad LGBTIQ, llamado Il Piccole Magazine, publicó una entrevista con Montreal sobre este tema.

Mejor interactuar

Pese a que Dayana se siente muy feliz con esa cantidad de seguidores que tiene, el experto en redes sociales Esteban Mora, le recomienda a la mujer interactuar más para que gane credibilidad y más gente decida darle seguirla.

“No interactuar es una pésima estrategia porque pone distancia a sus seguidores. La imagen que da de entrada genera dudas y sospechas del perfil. Se hace ver ante las personas como inaccesible y probablemente tenga un componente importante de ego. Ganaría más si ella reacciona a los comentarios de sus publicaciones”, explicó el experto.

Mora dice que entre más interacciones genera, más personas la seguirán.