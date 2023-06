¡De aplaudir! El sorprendente número de piezas que ha lanzado Toledo en la primera mitad del año

Toledo saca al menos dos temas por mes. Cortesía.

El cantante Toledo lanzó este jueves su nueva pieza llamada “Criticándome”, la cual se une a lista de temazos que el artista ha estrenado en este 2023.

Para que usted se dé una idea del gran brete que hace Toledo, en total, en solo este año, ha dado vida a 14 temas, que aparecen en su disco 4to piso.

Además, “Criticándome” viene acompañada de un video, que es el sexto que saca en los seis meses de este año y no lo va a dejar ni calentar, pues ya tiene planeado otros lanzamientos, para el 15 de junio y para el 1° de julio.

Si comparamos con otros artistas --sin decir nombres-- hay algunos que dividen su año en promocionar durante seis meses un tema y en los siguientes seis meses otro. Algunos más apelan a una pieza por año y, los más aventados, sacan dos cada tres meses, por lo que lo de Toledo, Dj Pi y su equipo merecen un buen aplaudo.

“Saco una por mes, como mínimo, piezas del disco 4to piso son 13, más otras canciones que he hecho, por ejemplo, con Ojo de buey y la que viene es con un artista de Irak, yo le meto, no hay tiempo para errores ni para desperdiciar”, afirmó.

Toledo asegura que no tiene secreto para tener éxito, solamente se dedica a bretear y a chinear a diferentes tipos de públicos que tiene, porque eso sí lo tiene claro, una pieza puede que no le guste a uno u otro, pero quizá algunas, entre tanta variedad, sí toquen el alma a otros.

“Son diferentes estilos de música, cada canción va a para un sector de seguidores que tenemos. Por ejemplo, para estar a la par del mar, otras más fiesteras. Bendecidos era una llena de positivismo, más espiritual, no es que tiro lo mismo siempre. Hay personas que se casan con uno o con otro, pero la gente que nos sigue se mueve, hay unas que le gustan a los más jóvenes, otras hasta a la gente cristiana, es de todo un poco, yo sé que no todo pega de una vez o del todo no pega, pero es parte del trabajo”, comentó.