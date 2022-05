De Lomas del Río salió un joven cantante que nos abrió su “Corazón”

Su voz es capaz de contagiar alegría y muchas ganas de vivir, pero a la vez puede hacer sentir nostalgia e incluso tristeza a los que lo escuchan.

James Angulo, vecino de Lomas del Río en Pavas, fue el ganador del concurso Tour Chiky 2021 en la categoría de canto, que lo premiaba con la oportunidad de grabar un video profesional para iniciarse en el mundo de la música.

El joven, de 18 años y estudiante del Liceo de Pavas, no lo desaprovechó y lanzó recientemente el tema “Corazón”, el cual cuenta una bonita historia de amor que el muchacho vivió en los pasillos de su colegio y que quiso contar en la producción.

El concurso puso a competir a un gran número de estudiantes de colegios de las diferentes provincias de nuestro país y James logró destacar, no solo por su bella voz, sino también, por las ganas que tiene de comerse al mundo.

James Angulo abrió su "Corazón" para que todos los ticos lo conozcan. Cortesía.

–¿Cómo inició en el canto?

El canto inició desde que tengo uso de razón, unos tres o cuatro años, pero yo me acuerdo desde los siete. Es un talento que le agradezco mucho a Dios porque me encanta.

–¿Qué tipo de música canta?

Cualquier tipo de música, menos rock. Me encantan las baladas, que transmiten mucha emoción y la mayoría de letras son hermosas.

–Cuéntenos del tema Corazón...

Es uno de mis primeros temas, ya saqué Encuentro de luz, que hablaba de la depresión que la gente sufrió por la pandemia y ahora Corazón, que tiene un poquito de reguetón, de salsa y de cumbia, son ritmos que nos representan a todos los latinos.

El tema nace de una historia de la vida real, cuando yo estaba en octavo del cole había una pareja que era como muy polémica, ella era muy linda e irradiaba mucha luz, pero el novio era problemático, la trataba muy mal. Un día escuché una discusión muy fuerte, ella se quedó llorando y en ese momento salió un muchacho, la abrazó y la consoló. Luego él me confesó que la amaba y ahí entendí lo que era el amor, por lo que antes de hacer la canción pensé que era la historia perfecta.

–¿Les dijo a los protagonistas que fue por ellos?

No, porque dejé de verlos, la verdad no sé qué pasó con ellos, pero si me los topo les voy a agradecer mucho por motivarme a hacer esta historia que fue inspirada en la esencia del amor.

–¿Y su historia cómo ha sido?

Bueno, de amor no tengo, pero sí de superación, he tenido que pasar cosas muy duras, barreras que he derrotado de la mano de Dios, hay cosas que me han marcado, pero creo que la música es una recompensa y ahora con lo de Tour Chiky he sentido demasiado apoyo.

El trofeo, la medalla y la gran experiencia, son verdaderos tesoros de James Angulo. Cortesía.

–¿Cuáles obstáculos ha enfrentado?

Muchos rechazos o desplantes. Yo vivo en un lugar muy complicado, pero siento que uno debe luchar por sus sueños, cueste lo que cueste, sé que de aquí han salido artistas. Un sueño que tengo es que la gente de mi barrio vea que logré mis metas y se den cuenta que sí se puede, que no siempre el camino debe ser el mismo.

James Angulo destacó en Tour Chiky 2021. Cortesía.

–¿Cómo fue lo del Tour Chiky?

Para la audición puse una cortina detrás del tele y ese era el escenario, estaba muy nervioso, pero yo siento que a todas las oportunidades hay que ponerles todo el amor. Mandé un video de la canción ‘Historia de un amor’.

Cuando eligieron a los finalistas yo estaba con mi tía y yo no escuchaba el mío, así que me había resignado, pero mi nombre fue el penúltimo, me acuerdo que mi primo estaba comiendo un gallito y casi se ahoga.

Ya en la siguiente etapa fue muy lindo, pude conocer a otros jóvenes que tienen un sueño como el mío, nos trataron a todos como verdaderos artistas y nos apoyan, que eso es lo principal.

Nunca pensé en ganar, hice un oración pequeña donde le decía a Dios que si eso era para mí, que me lo diera y sino, que me sacara con su mano divina con mucha fortaleza para salir adelante y cuando me dijeron que gané fue increíble, ver a mi mamá llorando fue algo muy emotivo.

–¿Qué se ganó?

Un certificado que lo tengo bien guardado en mi cuarto, también la posibilidad de grabar la canción y la promoción del tema.