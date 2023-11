Debi Nova compartió un emotivo video tras acabar la temporada de Nace una estrella

Debi Nova compartió un emotivo video tras terminarse la temporada de Nace una estrella. Foto: Meylin Aguilera (MEYLIN AGUILERA)

La cantante nacional Debi Nova sorprendió a sus seguidores, pero más que todo a los participantes que integraron la sexta temporada del programa Nace una estrella.

Mediante su cuenta de Instagram, la guapa compartió un emotivo video con algunas imágenes de todos los momentos de Nace una estrella acompañado de su más reciente canción “Baño de luna”.

En el video la artista dice: “Terminó la temporada de Nace una estrella y me siento muy agradecida de haber vivido esta experiencia. Me encantó trabajar con diseñadores costarricenses que me vistieron en cada una de las galas, trabajar con ellos hizo que esto se convirtiera en un proceso creativo muy especial”.

La guapa contó que toda la temporada del programa fue testigo del crecimiento de todos los participantes.

“Me emociona mucho todo lo lindo que les espera. Gracias a Teletica que me hizo parte de esto y felicidades a estas estrellas que Costa Rica vio nacer”, agregó.

Varios de los participantes, al ver el video, reaccionaron y no dudaron en dejar su comentario, como Jeff On, quien escribió: “Debi, gracias por tanto, tus consejos, tu sabiduría. Mi total admiración y respeto”, mientras que Gustavo Marín añadió: “Debi, gracias por estos meses de aprendizaje”.

Recordemos que la gran final de este programa fue el pasado domingo 19 de noviembre, y quienes se llevaron el primer lugar fueron Gustavo Marín en la categoría de adultos y Jeremy Solís, en la categoría de niños.