“Empecé a salir con una muchacha cuando empezó todo esto de la pandemia y no podemos vernos porque su mamá es hipertensa, obesa y diabética. Estamos muy pendientes por mensaje de texto y una que otra videollamada, pero ya llevamos casi dos meses así y me estoy aburriendo. Ya no tengo nada de qué hablarle. Esto está matando las ganas de estar con ella”.