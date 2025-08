Debut amargo: presentadores ridiculizan a periodista en plena transmisión en vivo

William Emery se hizo viral por lo que le dijeron sus compañeros. Foto: La voz (la voz /la voz)

En las últimas horas, se viralizó en X el incómodo debut del joven cronista paraguayo William Emery, quien fue humillado por sus compañeros durante una transmisión en vivo del programa Paraguay en Vivo.

Al presentarse ante el equipo, cometió un error al saludar a la periodista Fernanda Robles, a quien llamó “Fernando”, lo que desató burlas al aire.

El video del momento se hizo viral. Foto: La voz (la voz /la voz)

En ese instante, la presentadora mostró su incomodidad, dando a entender que el periodista no sabía quién era. La tensión aumentó cuando le preguntaron si seguía en redes a los conductores del programa y Emery contestó: “A Toto González lo sigo, a Óscar Pérez también, pero de Fernanda no estoy seguro, para serte sincero”.

La respuesta enfureció a Robles, quien no dudó en lanzar fuertes críticas en pleno programa: “Saquen a este muchacho del aire, que se vaya a su casa a estudiar periodismo otra vez”, expresó molesta. Más adelante, reiteró su disgusto con otro comentario: “Este muchacho no se preparó antes de salir al aire. ¿Tenés antecedentes? Hoy es tu último día aquí, amigo. Suerte, porque mañana ya no vas a entrar.

La joven le pidió disculpas en Instagram. Foto: La voz (la voz /la voz)

Según el medio El Milenio, las frases de la presentadora causaron repudio en redes sociales, y el Sindicato de Periodistas de Paraguay emitió un comunicado solicitando respeto a los trabajadores, en especial a aquellos que apenas comienzan su carrera.

Disculpas

“Quiero ofrecer públicamente mis más sinceras disculpas a mi compañero William Emery y a Denis Barrios por la expresión inapropiada que hice recientemente”, escribió en su cuenta de Instagram.

Robles reconoció que sus palabras pasaron la línea del respeto y confesó que no era lo que merecían ellos como colegas, el canal y la teleaudiencia.

“Me equivoqué. En ese momento no dimensioné el impacto que podía tener. Pasé un límite que nunca debí cruzar”, agregó.

Estallido en redes sociales

El video se hizo viral y provocó una ola de indignación entre los usuarios paraguayos. Varios exigieron la salida de Fernanda Robles del programa y expresaron su respaldo al joven periodista Emery.