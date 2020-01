Decidí darme una oportunidad con mi exnovio porque me hacía falta. Todo empezó bien, pero a los días otra vez volvió con sus problemas de celos. Él me había prometido que iba a cambiar, pero se molesta si voy al gimnasio, si no lo llamo, si no lo busco. El mes que tenemos de haber vuelto, hemos pasado peleando, incluso duró más de una semana sin hablarme, se enojó porque le dije que iba a seguir asistiendo al gimnasio, entonces no sé qué hacer.