“Decidí quitarle el apoyo económico a mi hijo porque no estudia ni trabaja”

“Tomé la decisión de quitarle el apoyo económico mi hijo porque tiene 22 años, no estudia, no hace nada. Le dije que si a los 25 años no tiene nada con que asumir su vida, que es su responsabilidad buscar vida, porque no tolero que no estudie ni trabaje. Él solo pasa de fiesta, jugando videojuegos y le he pagado varios cambios de carrera en la universidad. No me voy a seguir sacrificando por alguien que no se compromete”.

1. Llega un momento en el que debe darse cuenta que los hijos siempre serán hijos, pero que llegan a la adultez joven o media, a la paternidad o la maternidad y eso no supone asumir una vida subsidiaria al 100%. Los hijos deben asumir su etapa de adultos, su vida, salvo que haya alguna condición objetiva que impida su autonomía.

2. Tomar estas decisiones generan contradicciones, pero si lleva 5 o 6 años fuera de la secundaria, se le han dado múltiples oportunidades de estudio, no concreta ninguna, no trabaja y usted le ayudó a trazar un plan y le ha dado oportunidades para que evalúe qué quiere, quizá sea hora de que él se dé cuenta que debe asumir su adultez, su desarrollo personal, profesional, académico, económico etc.

3. Educar y formar para la independencia es uno de los ejes de la maternidad y la paternidad. Usted está llamado a brindar las oportunidades para que él asuma su proceso desde esta perspectiva. No obstante, tiene que llegar un momento en el que si las oportunidades dadas no son aprovechadas, se tiene el derecho de evaluar si se deben poner límites al desaprovechamiento de las oportunidades.

4. El amor permisivo y sin límites puede generar contradicción. Usted debe apoyar, pero todo hijo en la adultez debe asumir su independencia y corresponder a las oportunidades dadas. Pero sin compromiso, usted puede definir un hasta aquí, como un acto de respeto incluso a las decisiones que él está tomando.