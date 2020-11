“Durante mucho tiempo me dediqué a ser una buena hija y mi mamá es una persona muy apegada a mí, pero no me sentía plena porque mi vida social y mi relación de pareja se veía afectada por todo lo que ella me pide. Tomé la decisión de salir de casa y empezar a hacer otras como ir a la playa con mi pareja y ahora estamos viviendo juntos. Lo curioso es que ella dice que está deprimida, pero mi hermano dice que siempre está activa. No dejo de sentirme culpable”.