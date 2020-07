“Me di la oportunidad de volver con mi novio. Desde setiembre del año pasado estamos en problemas y terminamos, pero volvimos en diciembre. Estuvimos un par de meses juntos y terminamos en marzo de nuevo. Recientemente decidimos volver y en julio volvimos a terminar. El tema es que él empieza a hacer reclamos de que no le doy tiempo y que no le presto, pero yo trabajo, estudio y no nos podemos ver por la pandemia, entonces se enoja y me deja de hablar. Cuando aparece son pleitos y ofensas de todo tipo por parte de él. Me cansé, pero siempre le doy una oportunidad”.