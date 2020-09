Una propuesta basada solo en emociones tarde temprano se va a convertir en un proceso de frustración. Como cuando se da cuenta que pasa el tiempo y no pasa nada. Es decir, se juega en esa contradicción donde escucha: “Lo quiero muchísimo, pero no puedo”, “usted es lo mejor que me ha pasado, pero tengo miedo”. Frente a esto, ¿cuál es la duda y por qué extrañar un amor que no funcionó?