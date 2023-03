¿Dejará Lussania Víquez de trabajar por su embarazo gemelar y cuál es su mayor antojo?

Lussania Víquez espera que sus mellizos la dejan trabajar por más tiempo. Cortesía

Lussania Víquez está por cumplir cuatro meses de embarazo y ya empezó a sentir algunas molestias propias de la maternidad.

Ella se enteró el pasado 6 de diciembre que está esperando mellizos, luego de años de pulsear ser mamá.

La presentadora nos contó que ya se le empezaron a hinchar los pies y las manos y que, además, la mandaron a usar una faja especial para la pancita, porque los bebitos están creciendo mucho.

La gran pregunta es ¿dejará de ir a trabajar a radio Monumental por las tardes o a Informe 11 Las Historias por las noches?, ya sea por recomendación médica o decisión personal.

La conductora fue tajante al decir que el estar embarazada no significa que esté enferma, y que va a seguir trabajando hasta que el “cuerpo aguante”.

“Hasta que Dios quiera, vamos a ver como sigo con el tema de la inflamación, que es lo que sí me tiene preocupadilla, pero bueno, yo sigo igual. Ahorita viene lo de la grabación de la película (”Más de 40 ¿y qué?”) que me tiene superemocionada y eso va a hacer trabajo full, porque yo empiezo con mis llamados ahora del 18 de marzo”, mencionó.

Afortunadamente, su esposo Jorge Saénz está muy pendiente de ella y la chinea mucho cuando llega del canal por las noches para que pueda descansar.

“Yo quiero trabajar todo lo que pueda porque también sé que viene una temporada donde tengo que cambiar la perilla y mi trabajo será otro, que es hermoso, pero no solo de pan vive el hombre así que necesito trabajar mucho ahorita que puedo”, recalcó.

Come sin remordimientos

Otra cosa que ya empezó a experimentar como mamá primeriza son los famosos antojos y confesó que está más permisiva a comer todo lo que se le ocurra y lo hace sin remordimientos.

Por ejemplo, ella no es de ingerir comidas rápidas, tomar gaseosas o de comprarse cosas fritas; sin embargo, en los últimos días le aumentaron las ganas de comer empanadas de queso con frijol por las tardes.

“Estoy más relajada, ahorita quiero que el cuerpo esté saludable, quiero que esté fuerte, pero tengo muy claro que ahora no es momento para verme fit o para verme 90-60-90. En este momento mi cuerpo alberga vida y tiene que estar fuerte y lleno de amor, y eso es lo que más importa así que me estoy dando más permisillos, si quiero un postre digo: ‘me lo como, no pasa nada’”, comentó.

Ginnés Rodríguez presentaría el programa sola si Lussania debe descansar alguna noche por su embarazo. Facebook

Sus compañeros de Informe 11 también la han estado chineando mucho con comidas o pasan jalándole una silla cuando están en comerciales para que descanse.

Lussania está esperando hacerse un segundo ultrasonido en los próximos días para confirmar el sexo de sus bebés, pues están esperando que estén más grandecitos para que sea más acertado.